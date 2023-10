Der Pharmariese wird zum Überflieger: Er hat einen Wunderwirkstoff entwickelt, der gegen immer mehr Krankheiten hilft

Zwei Präparate von Novo Nordisk sorgen derzeit für Furore und Zulauf bei Ärzten und Apothekern: Ozempic gegen Diabetes und Wegovy gegen Fettleibigkeit. Mit nur einer Spritze pro Woche wird Abnehmen damit kinderleicht, denn sie zügeln den Appetit. Doch damit nicht genug. In einer Studie haben die Dänen nun festgestellt, dass Ozempic auch gegen chronische Erkrankungen der Niere hilft und das Sterberisiko senkt. Die Wirksamkeit war so hoch, dass die Studie vorzeitig abgebrochen werden konnte. Das Mittel wird so auch zum Hoffnungsträger für Dialysepatienten.

Weltweit sind 4,7 Millionen Menschen auf die Blutwäsche angewiesen, in Deutschland sind es 75.000. Durch Ozempic und seinen Wirkstoff Semaglutid werde die Anzahl der Patienten mittel- bis langfristig deutlich sinken, erklärte Analyst David Adlington von JP Morgan. Schlechte Nachrichten für zwei deutsche Firmen: Fresenius und die auf Dialyse spezialisierte Fresenius Medical Care erlebten am Mittwoch ein Debakel an der Börse, die Kurse verloren jeweils bis zu 13 und 20 Prozent. (...)

