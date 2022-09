Mit dem Dreiwochenhoch nähert sich der DAX strategisch bedeutenden Widerständen. Wo diese liegen und ab wo sich die Blicke zunächst wieder Richtung Süden richten sollten: eine Analyse. Von Stefan Mayriedl

Mit dem kräftigen Anstieg des DAX auf ein Dreiwochenhoch nahe der 13.500er-Marke ist die August-September-Abwärtswelle aus Fibonacci-Sicht abgehakt. Eine kleine Notierungslücke bei 13.510/13.525 Punkten stellt den nächsten, allerdings nur leichten Widerstand dar. Wesentlich bedeutender ist der Abwärtstrend, der am Jahreshoch entspringt, seit gut acht Monaten intakt ist und derzeit um 13.750 Zähler verläuft.

Sollte das gelingen, wäre eine entscheidende Hürde genommen, um den quälenden Bärenmarkt zu beenden. Ein Gap vom Juni bei 14.121/14.186 Punkten stellt eine weitere, untergeordnete Barriere dar, ehe dann bereits die 200-Tage-Linie als „Scharfrichter“ auf der Agenda stünde. Der strategisch bedeutende Widerstand bewegt sich inzwischen im Bereich der 14.200er-Marke und wäre wohl über dem 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Januar-Juli-Abwärtswelle (16.285 auf 12.390 Zähler), also oberhalb von 14.338 Punkte nachhaltig zurückerobert. Die Baisse-Bewegung selbst wäre unter Fibonacci-Gesichtspunkten über der 61,8-Prozent-Marke 14.797 Zähler beendet.

Interessanter Weise stellt also der waagrechte 14.800er-Bereich einmal mehr eine charttechnisch bedeutende Zone dar. Die kurzfristig positive Stimmung ist intakt, solange der Bereich 13.120/13.180 Punkte behauptet wird. Dort befinden sich eine zuletzt aufgerissene Notierungslücke und zudem der immer wieder charttechnisch bedeutende 55-Tage-Durchschnitt. Darunter gilt weiter das Doppeltief bei gut 12.600 Punkten als Halt. Noch einmal deutlich stabiler und wichtiger ist die Unterstützungszone um 12.400 Punkte, wo sich auch das (bisherige) Jahrestief befindet.

Der am 29. Juli empfohlene DAX-Inliner HB7G69 wird aktuell zu einem Geldkurs bei 9,10 Euro gehandelt und liegt damit 26 Prozent im Plus. Es ist ratsam, bis zum Laufzeitende an diesem Freitag dabei zu bleiben und dann 10 Euro je Schein einzusacken. Mit dem nächsten Beitrag wird dann ein Nachfolgeschein vorgestellt werden.

