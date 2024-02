Während die Konjunktur schwächelt und die deutsche Wirtschaft Trübsal bläst, schraubt sich der DAX in schwindelnde Höhen. Was treibt den Index?

Der deutsche Leitindex DAX hat am Dienstag zum wiederholten Mal ein Rekordhoch markiert – diesmal bei 17.049,52 Punkten. Bereits am vergangenen Freitag hatten positive Unternehmensdaten der US-Techgiganten das deutsche Börsenbarometer auf einen neuen Höchststand gehievt. Dabei lässt sich der DAX weder von negativen Nachrichten aus der deutschen Konjunktur beirren noch von Notenbankern diesseits und jenseits des Atlantiks, die versuchen, die Zinssenkungsfantasien im Zaum zu halten.

Was den DAX auch treibt: In der Weltwirtschaft läuft es derzeit deutlich besser, als es der Zustand der deutschen Wirtschaft suggeriert. Und die großen deutschen Konzerne von Siemens, Airbus, SAP, BMW bis zu Allianz und Munich Re machen ihr Hauptgeschäft eben nicht hierzulande, sondern sind global unterwegs.

Vor neuem Dividendenrekord

Für Auftrieb könnten auch kräftig steigende Dividenden sorgen, die der DAX als Performance-Index einschließt. So haben Siemens, Deutsche Bank und Telekom bereits eine Anhebung der Ausschüttung angekündigt. Auf Basis eines Gewinnanstiegs bei den DAX-Konzernen von durchschnittlich 1,8 Prozent im vergangenen Jahr erwarten Analysten, dass die Ausschüttungssumme der Konzerne in diesem Jahr um fünf Prozent auf rund 55 Milliarden Euro klettern könnte – ebenfalls ein neuer Rekordwert. Laut einer Auswertung der „Börsen-Zeitung“ zählen Mercedes (10 Prozent Anteil an der DAX-Dividendensumme), Allianz (9 Prozent), VW (8), Telekom (7), Siemens (7) und BMW (7) zu den größten Dividendenzahlern im DAX.

