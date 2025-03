Künstliche Intelligenz hält zweieinhalb Jahre nach dem Durchbruch von ChatGPT immer stärker Einzug in die Finanzbranche – und hilft Anlegern, ihr Wissen zu erweitern und ihr Portfolio optimieren zu lassen. Wir haben uns auf die Suche nach dem besten Robo-Advisor des Jahres gemacht – und ihn gefunden.

„Robo-Advisor des Jahres“ wird der digitale Vermögensmanager, der in einem gesonderten Test die beste Leistung zeigt. Unser Partner SWI Finance prüft hierbei die Performance sowie die Kosten und untersucht, wie nutzerfreundlich das Angebot ist und wie gut es sich individualisieren lässt. Robo-Advisor sind digitale Vermögensverwalter, die auch mithilfe von Algorithmen Portfolios automatisch vorschlagen und verwalten.

Mission Vermögensmehrung

„Wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern“, sagte der damalige SPD-Politiker Oskar Lafontaine 1995. Wie wahr. Eine ansteckende Begeisterung für ihre Mission, das Vermögen der Bundesbürger zu mehren, strahlen Karl Matthäus Schmidt und Martin Daut aus, Aufsichtsratschef und Vorstandschef des Robo-Advisors Quirion. Der Anbieter wissenschaftlich fundierter digitaler Vermögensverwaltung auf ETF-Basis wird von €uro mit dem Goldenen Bullen als Robo-Advisor des Jahres 2025 ausgezeichnet – bereits der dritte Sieg nach 2024 und 2022.

Besonders wichtig ist den Quirion-Machern die finanzielle Bildung. „Das ist für uns ein Riesenthema“, sagt Karl Mattäus Schmidt, der alle 14 Tage einen Podcast macht und wöchentlich im Wechsel mit Prof. Dr. Stefan May, dem Leiter Anlagestrategie, für die Kunden im Newsletter schreibt. Die wissenschaftliche Fundierung des Anlagekonzepts ist konstitutiv. „Unsere größte Initiative hier ist aber Q.Ai – unser smarter KI-Berater“, sagt Martin Daut. „Ein dialogorientierter Bot für Finanzwissen, der stetig besser wird. Junge Menschen nutzen ihn jetzt schon, obwohl wir ihn noch gar nicht vermarkten.“ Q.Ai unterstützt selbst bei komplexen Fragen wie der Finanzplanung: „Dahinter liegen echte finanzmathematische Modelle und Simulationen, und das wird immer weiter ausgebaut“, erklärt Daut. „Alles beruht auf Haus-Wissen, nicht auf dem Internet, und Q.Ai lernt stetig hinzu.“

Spitzenleistungen in der Breite

Die Ergebnisse überzeugen: Kunden, die 2024 eine 100-Prozent-Aktien-Strategie gewählt haben, erzielten knapp 20 Prozent Rendite. Hintergrund: Quirion bietet zehn klassische Portfolio-Strategien an, mit Aktienanteilen von 10 bis 100 Prozent, ergänzt durch Anleihen; regelmäßiges Rebalancing gehört zum Service. Auch die Gesamtleistung stimmt: SWI Finance hat erneut die Robo-Branche im Auftrag von €uro analysiert. Mit 50 Prozent Gewicht bewertet SWI die Performance (Wertsteigerung, Volatilität, Drawdown), mit 30 Prozent die Kosten (Service- und Depotführungsgebühren, Produktkosten) und mit je zehn Prozent Nutzerfreundlichkeit und Individualisierbarkeit. Quirion überzeugte mit dem besten Ergebnis bei den Kosten (0,48 Prozent p. a. sind es beim Standardprodukt „Digitalpaket“ plus Produktkosten von ca. 0,17 Prozent), höchster Nutzerfreundlichkeit und Rang drei bei der Performance – Platz 1 in der Gesamtwertung war die Belohnung.

Neue Technologien treiben die Zukunft an. „Q.Ai wird stetig weiterentwickelt und soll künftig auch das Onboarding neuer Kunden verbessern“, sagt Quirion-Chefaufsehr Schmidt. Die neue App-Welt soll direkte Kommunikation bieten, sie ist die wichtigste Neuerung 2025. In der Altersvorsorge erleichtert ein neuer Auszahlplan Kunden den Aufbau eines zweiten Einkommens. Wachstumschancen sieht Quirion genug: 2,4 Billionen Euro liegen auf deutschen Zinskonten. „Mindestens die Hälfte des Geldes hat es verdient, am Kapitalmarkt mehr zu erwirtschaften“, rechnet Martin Daut vor. Kunden profitieren auch von der Verbindung zur Mutter Quirin Privatbank, die unabhängige Beratung bietet. „Sie können vom Digitalpaket ins Premium-Paket mit persönlicher Betreuung durch Berater an 15 Standorte wechseln oder ganz zur Privatbank“, erläutert Schmidt.

Whitebox und Minnveo – Spitzenkandidaten auf Platz zwei und drei der Gesamtwertung

Platz 2: Whitebox ist seit 2016 am deutschen Markt aktiv und einer der führenden digitalen Vermögensverwalter. Im Test überzeugt er z. B. mit der besten Performance. KI spielt eine große Rolle: „Bei Whitebox prüfen wir kontinuierlich, wie wir KI sinnvoll einsetzen können — sei es in der Risikoanalyse, der Portfolio-Optimierung, Backoffice-Prozessen oder der Kundenkommunikation“, sagt CEO Salome Preiswerk. „Zwei Dinge bleiben aber menschlich: die letzte Entscheidung in unseren Anlagestrategien und der Kontakt zu unseren Kunden. Wir sind überzeugt, dass Technologie unseren hohen Serviceanspruch ergänzen, aber nicht ersetzen kann.“

Platz 3: Minveo, 2015 gegründet, setzt in der digitalen Vermögensverwaltung ETFs, Fonds und Aktien ein. Der Test bescheinigt den Münchnern Platz 2 bei der Performance und die beste Individualisierbarkeit. Künstliche Intelligenz ist beim Gewinner des „Goldenen Bullen 2023“ bereits seit 2017 im Einsatz, Minveo betont das aktive Risikomanagement. Jede der 910 Aktienpositionen werde individuell gesteuert und täglich neu bewertet.