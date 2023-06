Die Rally der Angst mündete beim DAX in einem neuem Allzeithoch. Und doch bleiben viele Fragen offen. BÖRSE ONLINE stellt die Top-Favoriten aus dem Leitindex vor

Vergangenen Freitag war es so weit: Der DAX markierte ein neues Allzeithoch bei 16.332 Punkten. Der bisherige Höchststand datierte vom 18. November 2021. Entgegen den Erwartungen vieler Börsenprofis kletterte das Barometer in den vergangenen Monaten von einem Hoch zum nächsten — trotz aller Widrigkeiten.

Steigende Energiepreise, Lieferkettenprobleme, Bankenpleiten, hohe Inflation und Missstände wurden ausgeblendet. Tatsächlich scheinen einige Brandherde lediglich temporär zu sein: So hat die Preissteigerung in den wichtigen Wirtschaftsregionen ihren Höhepunkt wohl überschritten, die Probleme bei den Lieferketten lassen nach, und an der Zinsfront mehren sich die Stimmen, dass auch hier eine Erholungspause ansteht. Letztlich sind auch die Energiepreise wieder deutlich zurückgegangen: So fiel die Notierung für europäisches Erdgas im Mai kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni 2021. Vor allem die schwache Nachfrage aus der Industrie und das große Angebot drückten auf die Preise.

Innerhalb von neun Monaten seit dem Zwischentief im Herbst vergangenen Jahres legte der DAX um fast 40 Prozent zu. Letztlich lief er auch den anderen Indizes wie S&P 500 oder Stoxx 600 davon. In Ausgabe 49/2022 titelte BÖRSE ONLINE: „Kaufkurse im DAX. 16.000 Punkte bis zum Jahresende sind möglich“. Nun hat es zwar etwas länger gedauert. Doch dürften sich Anleger, die investiert waren, nicht wirklich darüber ärgern. Kapitalmarktexperte Folker Hellmeyer sagte damals: „Wir haben das Phänomen, dass die Märkte mit Angst nach oben gehen.“ Bis heute zogen Käufe immer wieder Käufe nach sich. Und das, obwohl viele Marktteilnehmer noch nicht ansatzweise voll investiert sind. Und so kursiert immer wieder auch die Furcht vor Rückschlägen: Bereits zweimal, im November 2021 und zu Beginn des Jahres 2022, brach das Barometer, nach Höchstständen um 16.250, ein.

Für BÖRSE ONLINE waren die zwischenzeitlichen DAX-Höchstkurse und die immer noch günstigen Bewertungen einzelner Konzerne Grund genug, den Index einem großen Check zu unterziehen. Sortiert nach Kriterien wie Gewinnwachstum, niedrige Bewertung und Sondersituationen wählte die Redaktion zehn Aktien aus, die Kurspotenzial mitbringen.

Welche Aktien das sind und wie viel Gewinn Anleger damit einfahren können, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

