Die Bank of Scotland zahlt beim Tagesgeld für kurze Zeit die höchsten Zinsen. Wer sich das Angebot sichern will, muss aber ziemlich schnell sein.

Die Bank of Scotland hat ein neues Angebot beim Tagesgeld: Die Bank zahlt einen Zinssatz von 3,5 Prozent – mehr als jede andere Bank. Allerdings gilt der Zinssatz nur für Neukunden, die außerdem schnell sein müssen, denn das Angebot ist nur bis zum 16. April 2025 verfügbar. Zudem werden die Zinsen nur für einen ungewöhnlich kurzen Zeitraum von zwei Monaten gezahlt. Danach erhalten Kunden den aktuell gültigen Bestandskundenzins von 1,75 Prozent pro Jahr. Es gibt keine Mindestanlagesumme, maximal können bis zu 250.000 Euro angelegt werden. Als Neukunde gilt, wer in den letzten sechs Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland geführt hat. Trotz des schottischen Namens unterliegt die Bank of Scotland der deutschen Einlagensicherung.



