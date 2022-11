Der Unterhaltungsriese holt ein Urgestein an die Spitze zurück. Börsianer erwarten nicht nur operative Änderungen, sondern auch steigende Kurse.

Lange haben sie es nicht ohne einander ausgehalten: Nach nicht einmal einem Jahr kehrt der ehemalige Chef zum Unterhaltungsriesen zurück. Er folgt als Geschäftsführer auf seinen direkten damaligen Nachfolger.

Damit holt der Konzern ein Urgestein zurück: Der 71-Jährige verbrachte mehr als vier Jahrzehnte im Unternehmen, 15 Jahre davon als Geschäftsführer. Im Februar 2020 übergab er den Platz im Chefsessel und war noch bis Ende 2021 in anderer Funktion aktiv. Nun das Comeback.

Man sei zu dem Schluss gekommen, dass er die besten Voraussetzungen mitbringe, um das Unternehmen durch eine zunehmend komplexe Phase des Wandels in der Branche zu führen, begründete die Vorsitzende des Verwaltungsrats die Personalie. Der neue alte Chef soll beim Konzern die Richtung für neues Wachstum vorgeben.

