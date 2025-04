Der strauchelnde Videospielentwickler bekommt eine Milliardensumme vom Großaktionär Tencent, die eine deutliche Unterbewertung offenlegt. Wer Mut hat, kämpft mit

Der strauchelnde französische Videospielentwickler wird seine drei wichtigsten Produkte in eine neugegründete Tochtergesellschaft auslagern. Der chinesische Techkonzern Tencent, der bereits rund 16,5 Prozent der Anteile hält, will sich zu einem Viertel an dem neuen Tochterunternehmen beteiligen. Für den 25-Prozent-Anteil legt er 1,16 Milliarden Euro auf den Tisch.



Mit dem Deal kann der Videospieleentwickler die Bilanz wieder ins Lot bringen. Die Nettoverschuldung sinkt von 1,41 Milliarden auf rund 250 Millionen Euro. Kritiker monieren allerdings, dass die Machtstrukturen dieselben bleiben. Zwar soll die neue Tochterfirma über ein eigenes Führungsteam verfügen. Jedoch soll die Beaufsichtigung über einen Aufsichtsrat erfolgen, der von der Muttergesellschaft kontrolliert wird. Nach wie vor verbleibt so die Kontrolle bei den Gründern, die maßgeblich für die schlechte Unternehmensentwicklung verantwortlich gemacht werden.

Wie die weitere Entwicklung der Tochterfirma zu erwarten ist und welches Game den zweitbesten Launch-Tag der Videospieleserie erreichte, lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Schöne Aussichten für Anleger

Dieser Betreiber von Schönheitskliniken prüft den Verkauf seiner Handelstochter, für die es bereits Gebote geben soll. Das sorgt für Wachstumsfantasie, lässt Übernahmespekulationen neu aufleben (S.32)



Giganten im Ausverkauf

Wegen der geplanten Zölle von US-Präsident Donald Trump und einer weltweit drohenden Rezession haben die Magnificent Seven deutlich an Wert verloren. BÖRSE ONLINE zeigt auf, wo es bereits Kaufchancen gibt und von welchen Aktien Anleger besser die Finger lassen (S.36)



Die Zollbehörden sehen rot

Diese Modekette leidet unter der Billigkonkurrenz aus China. Nun wollen die USA und die EU dem Preisdumping Einhalt gebieten. Eine gute Nachricht für die ausgebombte Aktie (S.42)



Aktie auf Erfolgskurs

Die Aktie dieses DAX-Konzerns steht unter Strom: Mit einem K.-o.-Bull-Papier können Anleger von dieser Energie gehebelt profitieren (S.50)



Genuss trifft auf Innovation

Mit diesem ETF investieren Anleger weltweit in Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Lebensmittel konzentrieren (S.54)

