Der von der Biotechfirma entwickelte Wirkstoff Varoglutamstat soll gegen diabetische Nierenerkrankungen eingesetzt werden, bisherige Studiendaten sind vielversprechend

Es erinnert ein bisschen an die Anfänge der Erfolgsgeschichte des Potenzmittels Viagra. Ursprünglich zur Behandlung von Bluthochdruck und der Herzkrankheit Angina pectoris entwickelte Pfizer den Wirkstoff Sildenafil. In frühen Phase-1-Studien zeigten sich jedoch nur begrenzte Wirkungseffekte. Stattdessen berichteten männliche Teilnehmer vermehrt über Erektionen während der Studienphase. Pfizer erkannte das Potenzial des Medikaments und änderte den Fokus der Forschung. Später wurde der Wirkstoff unter dem Namen Viagra zur Behandlung von erektiler Dysfunktion zugelassen.



Bei dem deutschen Unternehmen Vivoryon Therapeutics sollte der Wirkstoff Varoglutamstat eigentlich gegen die Alzheimer-Erkrankung eingesetzt werden. Doch Studiendaten enttäuschten. Es war jedoch auffallend, dass sich bei Patienten mit einer diabetischen Nierenerkrankung ein Wert für die Filtrationsrate der Niere erheblich verbesserte. Über 70 Prozent der Patienten mit einer solchen Erkrankung sprachen positiv auf den Wirkstoff an. Durch die Verabreichung von Varoglutamstat wird das Enzym QPCTL, welches entzündliche Prozesse begünstigt, gehemmt.



Wie sich eine vielversprechende Phase-2b-Studie anlässt und wie die Chancen für eine im Biotechbereich übliche Lizenzierung des Wirkstoffs an einen größeren Pharmakonzern stehen, lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Deutlich höhere Kurse drin

Weil die Autoindustrie schwächelt, wurde dieser Zulieferer in Sippenhaft genommen. Da die Margen dennoch passen und das Industriegeschäft stärker wird, ist der Vorstand optimistisch (S.28)



Bewertung weckt Begehrlichkeiten

Das Management dieses MDAX-Konzerns traut sich nur eine vage Prognose für 2025 zu. Das missfällt Börsianern. Doch die Chancen, dass es am Ende besser läuft, stehen nicht schlecht. Und die Aktie ist günstig (S.30)



Kursfaktor Unterbewertung

Die Krise der Wohnkonzerne in der Hochzinsphase ist gemeistert, die Verschuldung im Griff, der Wert der Portfolios hat sich stabilisiert, die Mieteinnahmen legen beständig zu, die Aktien sind günstig (S.32)



Turnaround-Story mit Verdoppler-Potenzial

Der Chef dieses Lifestyle-Konzerns stapelt tief. Man brauche mehr Zeit für bessere Zahlen. Den Kurs der Aktie hat das auf ein wieder recht erschwingliches Niveau gedrückt. Für Spekulanten (S.42)



"Es wird schlimmer, als ich dachte"

Starfondsmanager Hendrik Leber über Zölle, die Weltwirtschaft, die Aussichten für Aktienkurse und die Frage: Wer kauft künftig noch

US-Dollar? (S.48)



Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE

Seit 1987 vertrauen Anleger bei ihren Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Profitieren auch Sie künftig davon! In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro.

Jetzt Aktionspreis sichern