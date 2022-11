Der Unterhaltungsdienstleister lässt die Pandemie weiter hinter sich und legte im dritten Quartal deutlich zu. Wichtiger noch: Auch im Vergleich zu den Zeiten vor Ausbruch des Virus überzeugt das Wachstum.

Kaum ein Bereich war in den vergangenen Jahren so stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen wie die Eventbranche. Nach den gravierenden Einschnitten fiel die Erholung vieler Unternehmen zuletzt umso dynamischer aus. Dem Ticketing und Entertainment-Konzern gelingt dabei noch mehr, als nur die Auswirkungen von Corona hinter sich zu lassen.

Vorläufigen Quartalsergebnissen zufolge übertraf das Unternehmen erwartungsgemäß das teils noch durch die Pandemie geprägte Vorjahresquartal. Mit 694 Millionen Euro versechsfachten sich die Erlöse nahezu. Treiber war das Segment Live Entertainment, welches rund 80 Prozent der Erlöse einbringt. Hier setzte der Konzern etwa zehnmal so viel um wie noch vor einem Jahr. Mehr aber noch: Das Geschäft des Bremer Konzerns wuchs auch zum Vergleichsquartal des Jahres 2019, vor Ausbruch der Pandemie. Die starke Umsatzentwicklung macht sich trotz makroökonomischer Herausforderungen auch beim operativen Ergebnis bemerkbar: Für die drei Monate bis Ende September meldete der Konzern ein vorläufiges normalisiertes Ebitda von 130 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug das Ergebnis lediglich ein Fünftel davon, im Vergleichszeitraum 2019 die Hälfte.

Um welche Aktie es sich handelt und wie viel Gewinn für Anleger möglich ist, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Melonis schwieriger Spagat

Moderate Töne der neuen Premierministerin haben die Finanzmärkte vorerst beruhigt. Doch die echten Bewährungsproben kommen erst (S.20)

In der Ruhe liegt die Kraft

Wer mit weniger Risiko in Aktien und Indizes investieren will und trotzdem ansehnliche Renditen anpeilt, sollte zu Bonuspapieren greifen. Die schonen zudem das Nervenkostüm (S.22)

Eine neue Seele für das Auto

Der Kampf zwischen Google und Apple geht in die nächste Runde. Vielleicht entscheiden wir uns in Zukunft nur noch aus einem Grund für ein Auto – wegen unseres bevorzugten Smartphones. Wer kann den Automarkt für sich gewinnen: Android oder iPhone? (S.24)

Langfristige Chancen

Die Impfbereitschaft sinkt. China-Gespräche und die mögliche Entwicklung von Krebsmedikamenten treiben dennoch den Kurs (S.28)

Investieren mit Verantwortung

Nachhaltige Fonds werden immer beliebter. Doch Anleger stehen vor einer verwirrenden Vielfalt. Unser Test zeigt, welche Vermögensverwalter und Banken mit ihren ESG-Fonds überzeugen (S.36)

Kennenlernen zum Vorteilspreis

Testen Sie jetzt €uro am Sonntag zum Vorteilspreis. Sie erhalten alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse pünktlich zum Wochenende. Mit dem €uro am Sonntag Kennenlern-Abo lesen Sie 12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt 53,88 Euro.

€uro am Sonntag zum Vorteilspreis