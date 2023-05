Günstige Aktien aus Deutschland: Trotz des jüngsten Jahreshochs ist der DAX günstig bewertet. Das gilt auch für manche Nebenwerte. Neun ganz besonders billige Aktien wie Bayer oder Volkswagen

Gleich zum Start in den Mai tanzte der DAX über die Marke von 16.000 Punkten. Sogar das Rekordhoch des Index bei 16.271 aus dem Januar 2022 ist in Reichweite. Und das trotz der vielen Gefahren, dem Krieg in der Ukraine, einer noch immer hohen Inflation und massiv gestiegenen Zinsen.

Fakt ist aber auch: Deutschlands Topkonzerne sind gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr verdienten sie so viel Geld wie nie zuvor. Die in der aktuellen Dividendensaison fälligen Ausschüttungen sind ebenfalls auf Rekordniveau. Auch der Blick nach vorn stimmt zuversichtlich: Der vom Ifo-Institut errechnete Geschäftsklimaindex, das wichtige Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft, stieg im April den sechsten Monat in Folge. Getrieben wird der Index durch eine positive Erwartung der Entscheider in den Unternehmen. Das alles führt zu einer faszinieren- den Konstellation:

Günstige deutsche Aktien

Nach klassischen Bewertungskennziffern ist der DAX günstig zu haben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Index liegt auf Basis der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Unternehmensgewinne mehr als zwölf Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Abschlag deutscher Aktien ist laut Datenbank des Finanzdienstes Bloomberg damit größer als bei anderen großen Indizes. Beim europäischen Euro Stoxx 50 sind es zehn Prozent, beim japanischen Nikkei 225 knapp sechs Prozent. Der amerikanische S&P500 und der ungewöhnlich niedrig bewertet, gibt es meist Probleme im operativen Geschäft. Entscheidend ist, dass es eine Perspektive auf eine Verbesserung der Lage dieser Unternehmen in absehbarer Zeit gibt. Auf den folgenden Seiten stellen wir neun billige Aktien aus Deutschland mit Kurspotenzial vor.

