Nach über zehn Jahren bietet diese deutsche Bank erstmals wieder ein Festgeld an - und offeriert sofort mehr Zinsen als alle anderen deutschen Finanzinstitute

Erstmals seit September 2012 bietet die Bank of Scotland wieder Festgeld an. Das Institut bietet für eine Laufzeit von sechs Monaten einen Zinssatz von 3,80 Prozent pro Jahr an – das ist der höchste Zinssatz unter allen deutschen Banken. Obwohl die Bank of Scotland eher nach einem britischen Institut klingt, hat sie ihren Sitz in Berlin und unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Hier geht es direkt zum Festgeld der Bank of Scotland

"Die Bank of Scotland hat im Jahr 2019 ihre Geschäftstätigkeit von der Bank of Scotland plc an die Lloyds Bank GmbH übertragen, tritt jedoch mit ihren Kreditangeboten und Tagesgeldkonten weiterhin unter dem Handelsnamen Bank of Scotland in Deutschland auf. Die Lloyds Bank GmbH agiert unter der deutschen Banklizenz und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert", erklärt das Institut in seiner Selbstdarstellung. Dadurch sind pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert.

Die Mindestanlage für das Festgeld beträgt 100 Euro, maximal kann bis zu einer Million Euro angelegt werden. Allerdings muss zunächst ein Tagesgeldkonto bei der Bank als Referenzkonto eröffnet werden, bevor das Festgeld genommen werden kann. Für das Tagesgeldkonto zahlt die Bank of Scotland derzeit einen Zinssatz von 2,5 Prozent p.a.. es gibt beim Tagesgeld keine Mindestanlage. Im Unterschied zum Festgeld kann Tagesgeld jederzeit gekündigt werden, dafür kann sich aber auch jederzeit der Zinssatz ändern. Beim Festgeld dagegen ist der Zinssatz für die Dauer der Laufzeit garantiert, dafür können Sparer während der Laufzeit nicht auf das angelegte Festgeld zugreifen.

