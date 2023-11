Der Frankfurter Finanzkonzern hat neue Ziele ausgegeben: Bis zum Jahr 2026 will die Deutsche Börse ihre Nettoerlöse um durchschnittlich 10 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro steigern.

Der operative Gewinn (Ebitda) soll um jeweils 11 Prozent auf rund 3,8 Milliarden Euro zulegen. Eine zentrale Rolle in der Strategie „Horizon 2026“ spielt der neue Geschäftsbereich Investment Management Solutions, der sich auf Dienstleistungen und Software für professionelle Investoren konzentriert.

Gesenkt wird der Zielkorridor für die Ausschüttungsquote auf 30 bis 40 Prozent. Bei steigendem Gewinn soll es trotzdem für eine steigende Dividende je Aktie reichen. Überschüssige Finanzmittel sollen in Aktienrückkäufe gesteckt werden.

Beginnend mit dem ersten Quartal 2024 will der Konzern eigene Papiere im Wert von 300 Millionen Euro aufkaufen. Die Deutsche Börse bleibt als defensiver Wachstumswert ein attraktives Investment. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat neben der Deutschen Börse noch 3 weitere Favoriten der Woche recherchiert. Welche Papiere das sind und welches Potenzial in ihnen steckt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

