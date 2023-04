Auch alternative Investmentfonds (AIFs) können sich nicht von den wirtschaftlichen Folgen der multiplen Krisen abkoppeln. Primus-Valor-Vorstand Gordon Grundler über die aktuellen Chancen am Immobilienmarkt Von Stefan Rullkötter

BÖRSE ONLINE: Herr Grundler, die Rahmenbedingungen für Betongold-Investments scheinen wegen der gestiegenen Zinsen für Baugeld, hoher Inflation und der Energiekrise derzeit eher ungünstig. Ist das bei Immobilienbeteiligungen anders?

Gordon Grundler: Auch wir bekommen als Fondsinitiator die Auswirkungen dieser Faktoren zu spüren, können uns aber kurzfristig anpassen. So arbeiten wir in Zeiten hoher Finanzierungskosten vermehrt mit Eigenkapital.

Wie verändert sich derzeit hierzulande die Höhe der Kaufpreise und der Mieten – und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Je nach Segment stellen wir stagnierende oder fallende Kaufpreise für Objekte fest, gleichzeitig steigen aber die Mieten. Wir achten verstärkt auf günstige Einstiegsmöglichkeiten, die der uneinheitliche Immobilienmarkt derzeit bietet, und fokussieren uns auf kluges Mietmanagement. Zudem führen die erhöhten Rohstoffpreise dazu, dass wir bereits geplante Sanierungsmaßnahmen erneut auf deren Wirtschaftlichkeit prüfen.

Ändert sich dadurch auch Ihr Investmentstrategie?

Gegenüber unseren letzten Investments werden wir keine Veränderungen vornehmen, sondern unsere Anlagestrategie – die sich seit über 15 Jahren bewährt - weiter konsequent fortsetzen. Dies bedeutet den Ankauf, die Optimierung sowie den Verkauf von Wohnimmobilien in Deutschland

Was prognostizieren Sie für die weitere Entwicklung des deutschen Immobilenmarkts?



Die aktuell kollabierten Neubautätigkeiten werden den verfügbaren Wohnraum weiter verknappen. Das wird mittelfristig wieder zu steigenden Kaufpreisen bei Wohnimmobilien oder zumindest zu einer Stabilisierung der Objektpreise führen.

Ihr Emissionshaus startet in diesem April mit einem neuen Zeichnungsangebot. Welche Anlagestrategie verfolgen Sie hier?

Wir setzen unsere Fondsreihe „Immo-Chance Deutschland“ mit unserem mittlerweile zwölften Investment "ICD 12 R+" fort. Dafür kaufen wir gezielt Wohnimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren an, in denen entgegen hochpreisiger Standorte wie Berlin oder München auch heute noch rentable Investitionen zu tätigen sind. Unsere Objektoptimierung in Form von energetischen Sanierungen reduziert die Nebenkosten und steigert den Wohnkomfort für die Mieter. Zudem werden damit CO2-Emissionen eingespart.

Zur Person:



Gordon Grundler ist Vorstand des Mannheimer Emissionshauses Primus Valor und Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft Alpha Ordinatum.

Zum Unternehmen:

Primus Valor startete im Jahr 2007 die Fonds-Reihe „ImmoChance Deutschland“. Bisher hat das Emissionshaus rund 10000 Wohneinheiten erworben. Im vergangenen Jahr warb der Fondsinitiator 82 Millionen Euro bei Investoren ein – ein neuer Höchstwert in unserer Unternehmensgeschichte. Das verwaltete Anlagevermögen beträgt aktuell rund 1,1 Milliarden Euro.

