Bei der Aktie der Deutschen Post hatten Anleger zuletzt kaum Grund zur Freude. Nun scheint das Potenzial nach unten und oben begrenzt – ein gutes Szenario für eine Aktienanleihe, bei der es 10 Prozent Zinsen gibt.

Die Deutsche Post hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Einen Schritt in diese Richtung hat der Logistik-Riese nun unternommen: Die DHL Group plant in Zusammenarbeit mit den Partnern Sasol und HH2E AG die Herstellung nachhaltiger, wasserstoffbasierter Flugkraftstoffe in Deutschland. Die Partner haben kürzlich eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Diese Vereinbarung sieht bis zum Jahr 2030 Investitionen in Milliardenhöhe vor, um dann mindestens 200.000 Tonnen wasserstoffbasierten Kraftstoff pro Jahr zu produzieren, möglicherweise sogar 500.000 Tonnen.

Der Aktienkurs der Deutschen Post nahm die Nachricht kaum zur Kenntnis. Das Papier hat in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren und in den vergangenen 3 Jahren Höhen und Tiefen durchgemacht. Bei 30 Euro gibt es eine Unterstützung. Ob die Aktie dorthin fallen wird, ist jedoch unsicher. Es ist ebenso unsicher, ob sie schnell wieder auf Höchstkurse von 60 Euro zusteuert. Gut möglich, dass das Papier sich erst einmal in einer Spanne von 32 bis 40 Euro bewegt. Das erwartet die US-Großbank JP Morgan. Deren Analysten Samuel Bland und Harry Gowers sehen das Kursziel für die Aktie auf Sicht von einem Jahr bei 36,40 Euro – und damit nahezu auf dem aktuellen Niveau.

10 Prozent mit dieser Aktienanleihe

Sollten die Analysten damit recht behalten, könnte die Aktienanleihe von HSBC auf die Aktie der Deutschen Post für Anleger interessant sein. Mit dieser Anleihe können Anleger in den nächsten 9 Monaten einen Zinssatz von 10 Prozent erwirtschaften. Vorausgesetzt, die Aktie notiert am 19. Juli 2024, dem sogenannten Bewertungstag, über dem Kurs von 32,75 Euro. Nur dann werden die Zinsen in Höhe von 10 Prozent ausgezahlt, und die Anleihe wird zu ihrem Nennwert von 1000 Euro zurückgezahlt.

Was passiert, wenn der Aktienkurs der Deutschen Post am Bewertungstag unter 32,76 Euro fällt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

