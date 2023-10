Bei Small Caps gibt es einiges aufzuholen.. BÖRSE ONLINE hat die Werte unterhalb von DAX und MDAX analysiert und 7 Werte gefunden, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis passt.

Deutschland ist wieder mal der kranke Mann Europas. Und nicht nur die negative Einschätzung zur Konjunktur belastet die Kurse. Seit einiger Zeit ist die Handelsliquidität gering. Und das macht sich vor allem bei Aktien kleiner Unternehmen bemerkbar. Wenn ein Institutioneller eine größere Position auflösen will oder vielleicht wegen Mittelrückflüssen auch muss, geht das nur mit Inkaufnahme zusätzlicher Verluste.

Das versuchen viele schon vorab zu vermeiden, indem sie gar nicht mehr in die Kleinen investieren. Dieser Käuferstreik der Profis hat dazu geführt, dass sich etwa der SDAX, in dem die Aktien kleinerer Firmen gelistet sind, seit Anfang 2022 um 20 Prozentpunkte schlechter entwickelt hat als der Standardwerteindex DAX.





Aufgestautes Aufholpotenzial

Gerade für langfristig ausgerichtete Privatanleger bieten die tiefen Kurse auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, attraktiv bewertete Firmen ins Depot aufzunehmen. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat nach Screening des Kurszettels unterhalb von DAX und MDAX 7 Investmentideen herausgefiltert.

Die Auswahl bringt alles mit, was Anleger suchen: Alle Unternehmen sind im historischen Vergleich, gemessen am Ertrag und an der Substanz, niedrig bewertet. Zudem sollten sie zumindest im laufenden Jahr auch bei konjunkturellem Gegenwind operativ gut abschneiden. Welche Aktien die besten Nebenwerte Deutschlands sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Noch mehr Small- und Mid-Caps für Ihr Depot

Nebenwerte bieten oftmals ein deutlich höheres Kurspotenzial als die großen Standardwerte. So kann mit fundiertem Hintergrundwissen, Fingerspitzengefühl für den Markt und guten Kontakten in die Small- und Mid-Cap-Szene eine ordentliche Rendite mit Werten aus der zweiten Reihe erzielt werden.

Einer, der sich besonders gut in diesem Bereich auskennt, ist Lars Winter. Mit seiner Stock-Picking-Strategie hat der Börsenexperte schon mehrfach sein Können unter Beweis gestellt. Er setzt dabei auf Aktien, die einen konkreten Anlass zum Kauf bieten: Aktien mit Übernahmefantasie, Squeeze-out-Kandidaten oder Titel vor Neubewertungen.

In seinem Börsenbrief Lars Winter Report hält der Börsenexperte die besten Storys aus dem deutschen Nebenwerte-Universum für seine Leser parat. Profitieren auch Sie von Lars Winters Stock-Picking-Strategie.

Jetzt einsteigen

Jetzt auch als 3-Monats-Probeabo

Testen Sie den Lars Winter Report jetzt auch im 3-Monats-Probeabo: Sie erhalten einen wöchentlichen PDF-Report per E-Mail mit spannenden Investmentvorschlägen und exklusiven Einblicken in die Welt der deutschen Small und Mid Caps. Darüber hinaus haben Sie jederzeit Einblick in das Echtgeld-Depot und erhalten alle Transaktionsupdates per E-Mail und SMS.

Jetzt abonnieren und keinen Trade im Echtgeld-Depot mehr verpassen.