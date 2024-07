Mit einem Konjunkturaufschwung erholt sich auch die Transport- und Logistikbranche. Ihre Aktien sind derzeit attraktiv bewertet.

Zur Jahresmitte mehren sich die Zeichen für einen Konjunkturaufschwung. Die ersehnte Zunahme wirtschaftlicher Aktivitäten wird mit höherer Nachfrage nach Transport- und Logistikdienstleistungen einhergehen. Für Anleger rücken damit Dienstleister und Spezialisten in den Fokus. Die Redaktion von €uro stellt 5 preiswerte Aktien der Branche vor — allesamt mit guter Kurs-Buchwert-Relation und günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis.

DHL Group

Der Logistikkonzern startete mit einem Gewinnrückgang ins Jahr. „Wir befinden uns in einer ungewöhnlich langen Phase mit einer geringen Dynamik im Welthandel“, sagte DHL-Chef Tobias Meyer. Er geht davon aus, dass der Welthandel ab dem zweiten Halbjahr lebhafter wird, und peilt für 2024 weiter einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von bis zu 6,6 Milliarden Euro an. Bis zum Jahr 2026 soll das operative Ergebnis dann auf bis zu 8,5 Milliarden Euro steigen. Seit Jahresbeginn sank die Aktie um etwa 15 Prozent, nun lockt sie mit einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und einer attraktiven Dividendenrendite von 4,9 Prozent. Aktienanalysten erwarten daher steigende Kurse: Bernstein-Experte Alex Irving bescheinigt DHL unter Verweis auf das sich beschleunigende Wachstum globaler Frachtvolumina und explodierende Frachtraten auf den Überseerouten ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent.

UPS

Ein weiterer klassischer Logistiker ist United Parcel Service, kurz: UPS. Die 1907 gegründete Firma zählt weltweit zu den größten Paket- und Expresszustellern. Dieses Jahr soll der Umsatz von 91 Milliarden auf bis zu 94,5 Milliarden Dollar steigen. In den kommenden 3 Jahren will Vorstandschefin Carol Tomé heftig investieren: Bis Ende 2026 soll der Umsatz auf bis zu 114 Milliarden Dollar wachsen. Dazu will sie im Heimatmarkt die Abläufe in Sortiercentern weiter automatisieren, die Produktivität steigern und die Kosten pro Paket senken. Der Großteil der Investitionen soll jedoch in den Ausbau und Erhalt des weltweiten Logistiknetzwerks und das Wachstum in asiatisch-pazifischen Ländern fließen, um dortige Abhängigkeiten von China zu reduzieren, sagte Tomé bei einem Investorentreffen. Auch Zukäufe seien geplant. Mit einer Milliarde Dollar will sie insbesondere den Vorstoß im Bereich Healthcare vorantreiben: In dem margen- und wachstumsstarken Segment soll sich der Umsatz bis 2026 von zuletzt 10 auf 20 Milliarden Dollar verdoppeln. Das dürfte auch die Aktie in Schwung bringen, die weit unter ihrem im August 2022 erzielten Rekordhoch notiert und der die Analysten von Jefferies und der UBS mit einem Kursziel von 175 Dollar jeweils ein Potenzial von mehr als 30 Prozent bescheinigen. Welche 3 Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche neben DHL und UBS aktuell günstig bewertet sind und von einem Konjunkturaufschwung profitieren, lesen Sie in der aktuellen €uro 08/24.

Tauchen Sie ein in die Welt der Wirtschaft und Finanzen

Mit €uro – dem Magazin für Wirtschaft und Geld – erhalten Sie fundierte Analysen zu nationalen und globalen Themen sowie wertvolle Informationen zu Anlagestrategien, Steuerfragen und Versicherungsthemen.

Erfahren Sie, wie Sie durch kluge Dividenden- und Zinsstrategien ein zusätzliches Einkommen generieren können und profitieren Sie von unseren Steuertipps und unabhängigen Tests zu Finanzprodukten – so sparen Sie bares Geld. €uro liefert Ihnen die Informationen, die Sie brauchen.

Jetzt einsteigen

Testen Sie jetzt das Monatsmagazin €uro zum Vorteilspreis: Sichern Sie sich 3 digitale Ausgaben im Probeabo für nur 17,50 Euro anstatt 26,70 Euro. Greifen Sie jetzt zu und erhalten Sie das €uro-Magazin zu einem unschlagbaren Preis.