Die jüngste Bankenkrise hat Anlegern vor Augen geführt, wie schnell ein dickes Minus im Depot entstehen kann. Doch es gibt einen Ausweg: Das sind die sichersten Aktien der Welt

Trotz eines starken Jahresstarts geht die Fed mittlerweile von einer signifikanten Verlangsamung der Konjunktur im Jahr 2023 aus. Das Risiko für den Aktienmarkt ist damit definitiv nicht von der Hand zu weisen. Doch es gibt auch Lichtblicke. Weitere Zinsschritte der Fed werden unwahrscheinlicher. Laut dem weithin beachteten Umfragebarometer des Federal Open Market Committee der US-Notenbank, dem „Fed Watch“-Tool, rechnen Beobachter bis Juni mit keinen weiteren Zinsanhebungen, ehe in Folge die Zinsen sogar sukzessive gesenkt werden sollen.

Und auch die zweijährigen Inflationserwartungen sind in den vergangenen Monaten deutlich nach unten korrigiert worden und befinden sich fast auf dem Zwei-Prozent-Niveau. In Kombination mit einer wieder höheren Liquidität am Markt ist somit auch das Bullen-Narrativ durchaus glaubwürdig. Heißt im Klartext: Aktien bleiben alternativlos. Wenngleich die Auswahl der richtigen Aktien immer entscheidender wird. Was jetzt wirklich zählt: keine Experimente! Keine große Komplexität, sondern Qualität.

Die sichersten Aktien der Welt

€uro am Sonntag hat sich deshalb auf die Suche nach den sichersten Aktien der Welt gemacht und ist dabei keine Kompromisse eingegangen. Hierzu wurde das gesamte europäische und nordamerikanische Aktienuniversum anhand eines strengen Kriterienkatalogs durchleuchtet, um am Ende die zehn Topwerte zu ermitteln. Wichtig: Finanz- und Versicherungsaktien wurden aufgrund der aktuellen Lage bewusst ausgeschlossen.



Ebenso wie Werte, die aufgrund von Sondereffekten bei der Auswertung besonders gut abschließen konnten. Um das Universum einzuschränken, wurden zwei Grundkriterien definiert:

Es wurden nur jene 1.500 Aktien berücksichtigt, die in den vergangenen zehn Jahren in mindestens sieben Jahren ihre Gewinne steigerten und aktuell maximal zehn Prozent über ihrem historischen KGV-Durchschnitt (zehn Jahre) bewertet sind. Sodann wurden bei drei weiteren Kriterien jeweils bis zu drei Punkte vergeben. Den detaillierten Auswahlprozess erklären wir im neuen Heft.

Welches die 10 sichersten Aktien der Welt sind, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Die Bilanzen bleiben im Fokus

Wie dünn der Boden im Finanzsystem trotz des Eingreifens der Behörden ist, zeigt die Attacke auf die Deutsche Bank. Warum es in den Tiefen weiter gärt (S.22)

Reform trotzt Widerstand

EU-Staatsanleihen werfen wieder Zinsen ab. Vorsichtige Anleger favorisieren jedoch Bonds von Ländern, die ihre Pensionssysteme reformieren. Deren Ratings bleiben dann stabil (S.24)

Down Under strebt nach oben

Die USA und Europa schrammen 2023 wohl knapp an einer Rezession vorbei. Die Wirtschaft des fünften Kontinents boomt und ist für Anleger attraktiv (S.26)

Wachstum voraus

Analysten hatten sich von dieser IT-Security-Firma zwar mehr erhofft. Doch die langfristigen Perspektiven sind intakt (S.28)

Keine Geschenke machen

Im Frühjahr beginnen viele Bürger ihre Einkommensteuererklärung. 25 Tipps für Arbeitnehmer, Selbstständige und Familien, um möglichst viele Abgaben zu sparen (S.34)

Lesen Sie die neue Ausgabe direkt im Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis:

12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro.

€uro am Sonntag zum Vorteilspreis