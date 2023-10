Sichern Sie sich mehr als 400% Gewinn, gehen Sie keine unnötigen Risiken ein und finden Sie alle Dauer-Gewinner auf einen Blick

Die Angst ist wieder zurück. Oder war sie überhaupt jemals weg? Fakt ist, dass die Rally nun vorerst gestoppt ist. Eine Rally, der ohnehin niemand so recht trauen wollte. Zu groß sind weiterhin die Unsicherheiten, zu groß die Fragezeichen, die sich mit Blick auf die Inflation, China und Co auftun. Und dann wäre da noch der vielleicht bekannteste Banker der Welt und CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, der in den Vereinigten Staaten plötzlich einen Leitzins von sieben Prozent für realistisch hält — das wären noch mal zwei Prozentpunkte mehr als aktuell und „deutlich schmerzhafter“ als der bisherige Anstieg, warnt Dimon.

Und er ist nicht der einzige Profi, der aktuell auf der Seite der Bären verweilt. Die Hedgefonds an der Wall Street haben ihre Hebelpositionen so schnell reduziert wie seit dem Corona-Crash im Jahr 2020 nicht mehr. Im Gegenzug stiegen die Short-Positionen signifikant. Und auch bei den Privatanlegern dreht das Momentum zuletzt wieder deutlich ins Negative: Nach jüngsten Umfrageergebnissen wurde so viel Geld aus Aktien herausgezogen wie seit Dezember nicht mehr.

Kurzum: Die Luft scheint raus zu sein. Die Euphorie ist erst mal verpufft. Anleger geraten so in einen äußerst komplexen Zwiespalt. Auf der einen Seite scheint das Risiko am Aktienmarkt für weitere Korrekturen und Enttäuschungen definitiv gegeben zu sein. Auf der anderen Seite bieten festverzinsliche Anlagen zwar wieder einen Zins, der die Inflation teils jedoch noch nicht kompensieren kann. Der Ausweg? Die sichersten Aktien der Welt.

Wind- und Solarstrom bringen ein neues Wirtschaftswunder, glaubt der Kanzler. Die Zahlen sprechen eher dafür, dass Deutschland sein blaues Wunder erleben wird (S.24)

Der chinesische Autokonzern BYD ist einer der größten E-Autohersteller der Welt. Eine Studie sieht bei dessen Modell Seal große Kostenvorteile gegenüber Konkurrenten (S.60)

Der Traum vom passiven Einkommen kann zur Realität werden. Bei einem cleveren ETF auf den Nasdaq 100 Index locken zwölf Prozent Ausschüttungsrendite (S.64)

Megatrend sichere Lieferketten: Niemand will mehr von (zweifelhaften) Ländern oder Lieferanten abhängen – Firmen fertigen mehr im Heimatland oder bei Freunden (S.66)

Auch 2024 wird die gesetzliche Krankenkasse teurer. Viele Versicherte können wechseln. €uro hat getestet, welche Kassen ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen (S.102)

