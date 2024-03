Die Welt der Technologie-Aktien ist ein faszinierendes Terrain, das von Innovation, Wachstum und ständigem Wandel geprägt ist. So ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in Zukunft hohe Gewinnchancen im Tech-Sektor stecken. Neben den Big 5 der Tech-Branche gibt es weitere spannende Aktien mit großem Potenzial.

Einer der Hauptwachstumstreiber der Zukunft wird die künstliche Intelligenz (KI) sein. Wer nicht zurückbleiben möchte, sollte noch rechtzeitig auf den Zug aufspringen. Inspiriert von dieser rasanten Entwicklung im Tech-Bereich hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE einen Index entwickelt, der die 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Tech-Aktien vereint. Neben den Big 5 – Alphabet, Amazon, Meta, Apple und Microsoft – beinhaltet der Index weitere hochprofitable Unternehmen wie etwa Nvidia, Netflix, T-Mobile US, Comcast und Broadcom. Die Zusammenstellung des BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index ist dynamisch. Der Aktienkorb wird alle 6 Monate geprüft und wenn nötig angepasst. So sind stets die 15 Top-Werte im Index enthalten.

Was hätte ein Investment mit dieser Strategie in der Vergangenheit gebracht? Aus einer Anlage von 10.000 Dollar im Februar 2006 wären bis heute fast 190.000 Dollar geworden — aus 50.000 fast 1 Million. Netflix etwa mutiert aktuell zu einer wahren Geldmaschine: 2023 flossen insgesamt knapp 7 Milliarden Dollar in die Kasse. Seit Sommer 2022 gibt es in den USA mehr Streamingnutzer als konventionelle TV-Nutzer. Und der Konzern wächst unaufhaltsam weiter: Der Umsatz könnte laut Bloomberg Intelligence in den Jahren 2024 bis 2026 zwischen 13 und 15 Prozent jährlich nach oben klettern.

Heiß begehrt

An die Netzwerkchips des kalifornischen Unternehmens Broadcom kommt keiner ran. Deshalb sind sie so begehrt und teuer. In Rechenzentren und bei KI-Algorithmen wie ChatGPT gewährleisten sie einen schnellen und effzienten Datenfluss. Die finanzstarken Kunden von Broadcom, darunter Amazon, Microsoft und Alphabet, versuchen deshalb erfolglos, ihre eigenen Tensor Processing Units (TPUs) zu entwickeln. Die Chipsparte von Broadcom verzeichnet ein jährliches Wachstum von 18 Prozent über 3 Jahre, was dreimal stärker ist als der Markt. Der im November abgeschlossene Kauf von VMware für 69 Milliarden Dollar, einem Entwickler von Virtualisierungssoftware für Serverkapazitäten, erhöht den Umsatzanteil von Broadcom im Softwarebereich auf 40 Prozent.

Mit dem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index profitieren Sie jetzt und in Zukunft von den Entwicklungen der 15 wertvollsten Tech-Unternehmen. Egal, ob Sie ein eher konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind – Sie finden, passend zu Ihrer Risikobereitschaft, die von unseren Experten empfohlenen Anlageprodukte auf den Index (WKN: DA0AC4).

