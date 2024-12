Auch wenn der Jahresschluss 2024 etwas weniger fulminant ausfiel als erhofft, schaut man als Anleger doch gut gelaunt aufs neue Jahr. Ob es allerdings erneut so problemlos nach oben geht, ist fraglich. Ein gutes Händchen ist jetzt gefragt

Das Börsenjahr 2024 ist vorbei. Und es war ohne Zweifel ein gutes Jahr - ein sehr gutes sogar. Die meisten Indizes sind stark gestiegen, vor allem der Nasdaq Composite, aber auch der DAX hierzulande. Mit vielen Aktien waren locker 20 Prozent und mehr drin. Teils deutlich mehr. Und die wichtigste Erkenntnis dabei: Es reichte tatsächlich, einfach nur investiert zu sein. Buy and hold, ganz simpel. Ein großes Hin und Her war gar nicht nötig. „Keep it simple“, ist manchmal doch der beste aller Börsenratgeber. Doch ob dies auch 2025 so sein wird? Einfach Augen zu und durch? Eher nein. Vermutlich wird es unruhiger. Da sind zum einen die bisweilen sehr heiß gelaufenen Märkte gepaart mit teils hohen Bewertungen. Und dass Börse kein Selbstläufer ist, das hat man gesehen, als es nach der finalen 2024er-Sitzung der US-Notenbank am 18. Dezember zu einem Ausverkauf an den Märkten kam. Dass Notenbankchef Jerome Powell die Zinsen im neuen Jahr nicht völlig maßlos senken will, kam nicht gut an. Denn statt vier Zinssenkungen könnten es nur zwei sein, wie aus Berichten der Notenbank hervorgeht.

So oder so: Zinspolitik wie auch Wirtschaftspolitik werden auch 2025 eine wichtige Rolle für das Auf und Ab an den Börsen spielen. Hierzulande ist dabei die anstehende Bundestagswahl ein wichtiger Faktor. Stand jetzt würde die CDU/CSU mit ihrem Spitzenkandidaten Friedrich Merz stärkste Kraft. Inwiefern es dann zu einem Kurswechsel in der Politik kommt, wird man sehen, denn ohne roten oder grünen Juniorpartner geht es für die Schwarzen nicht. Ähnliches gilt für Europa insgesamt. Denn auch im Nachbarland Frankreich, der nach Deutschland wichtigsten Wirtschaftskraft des Kontinents, steht man politisch am Scheideweg. Spannend auch, dass in den zurückliegenden Monaten die Börsen an der Peripherie, etwa in Italien oder Spanien, deutlich besser liefen. Das wichtigste wirtschaftspolitische Ereignis 2025 ist dann aber doch im Januar der Start von Donald Trump in seine Amtszeit als 47. Präsident der USA. Ab Tag eins, so hat er es angekündigt, will er viel ändern und anstoßen - was sich sicher auch auf die Wall Street auswirken wird.

Lesen Sie in der neuen BÖRSE ONLINE welche Aktien gut durchs neue Jahr kommen werden, ob nun mit oder ohne politischen Rückenwind. Zudem werfen die Experten einen Blick auf die altehrwürdige Strategie „Dogs of the Dow“, die auf die dividendenstärksten Aktien des Leitindex Dow Jones setzt. Wer sind dieses Mal die Kandidaten? Und wie sind die Aussichten? Außerdem noch ein Blick auf den Rest der Welt - mit gutem Grund, gehörten 2024 doch Argentinien und Hongkong zu den Topbörsen. Dass BÖRSE ONLINE auch im kommenden Jahr Aktien aus Fernost viel zutraut, kommt nicht von ungefähr. In Japan beispielsweise gibt es weiter gute Chancen, auch weil viel Geld nach Nippon zurückfließt.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Vermögen gut angelegt: Reiche Familien investieren auch in börsennotierte Unternehmen. BÖRSE ONLINE hat die aussichtsreichsten herausgesucht (S.29)

Inaktzeptables Angebot: Der Immobilienkonzern ist bei der Abfindung für die Tochter eher geizig. Aktionäre sollten die Übernahmeofferte nicht annehmen (S.34)

Mehr Geld für Aktionäre: Der Versicherungskonzern will die Dividende in den Jahren stärker steigern als den Gewinn (S.36)

Ganz kühle Rechner: Warum die Wallstreet begeistert ist, wer Fortschritte in der Entwicklung der neuen Technologie macht, welche Aktien profitieren und wo Anleger besser an der Seitenlinie bleiben (S.39)

20 Tipps der Redaktion: Zum Jahresstart stellen die Mitglieder der Redaktion von BÖRSE ONLINE ihre ganz persönlichen Anlagetipps vor (S.44)

