Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten schlagen in der Brust vieler Börsianer vermutlich zwei Herzen: Als Mensch, Deutscher und Europäer lehnen sie ihn ab. Als Aktionär bringt er ihnen Geld. Um fast 70 Prozent ist der S&P 500 während seiner ersten Amtszeit gestiegen. Ein renommierter Vermögensverwalter brachte es kürzlich auf den Punkt: „Man muss ihn nicht mögen, aber man muss zugeben, dass er gut für die Börse ist.“ Beschränken wir uns also auf die Börse.



Unter Trump dürften die Erträge der US-Unternehmen weit stärker steigen als bisher angenommen. Für Firmen, die in den USA produzieren, will Trump den Körperschaftsteuersatz von aktuell 21 auf 15 Prozent senken. Der Effekt wäre gewaltig: Nach Berechnungen der US-Investmentgesellschaft Neuberger Berman würden die Gewinne der im S&P-500-Index enthaltenen Aktien dank Wirtschaftsboom und Steuersenkung im kommenden Jahr um bis zu 20 Prozent zulegen.



Auch die US-Konjunktur dürfte unter Trump einen deutlichen Schub bekommen. Er hat angekündigt, dass er die 2017 verabschiedeten Einkommensteuersenkungen verlängern möchte. Ursprünglich wären sie 2025 ausgelaufen. Gut für den Konsum — gut für die Börse.

Außerdem will der künftige US-Präsident die Märkte deregulieren, die Auflagen für Öl- und Gas-Fracking reduzieren und Banken die Kreditvergabe erleichtern. „Da Trumps Republikaner auch die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus errungen haben, werden die Auswirkungen für das Wachstum signifikant sein", analysiert Holger Schmieding, Chefanalyst der Berenberg Bank, die geplanten Maßnahmen und spricht von einem temporären „Boost" für die Wirtschaft.

Doch: „Je länger die Präsidentschaft dauert, umso stärker fallen die negativen Punkte ins Gewicht", warnt die Fondsgesellschaft Union Investment. Und hier gibt es einige zu nennen.



Lesen Sie in der ausführlichen Titelstory in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, wie die Fachwelt die nähere und weitere Entwicklung für die USA beurteilt und welche Aktien unmittelbar von Trumps Plänen profitieren.

