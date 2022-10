Die Welt steuert auf eine Wirtschaftskrise zu – und Anleger flüchten sich in sichere Häfen. Doch warum sich mit der Rettungsboje begnügen, wenn man das ganze Schiff haben kann? BÖRSE ONLINE identifizierte die besten Aktien der Welt, die jetzt beides bieten: Rendite PLUS Sicherheit

Warren Buffett sagte einmal „Ich werde dir sagen, wie du reich wirst. Schließ die Türen!“. Und offenbarte ein wohlbehütetes Geheimnis: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Die Angst ist derzeit riesig. Die Welt steuert auf eine Wirtschaftskrise zu, und während sie das tut, flüchten sich Anleger in sichere Häfen. Die Devise: die Zeit irgendwie möglichst unbeschadet überstehen. Nur: Warum sollte man sich mit der Rettungsboje zufriedengeben, wenn man auch das ganze Schiff haben kann? Wir haben uns trotz oder gerade wegen der aktuellen Marktlage auf die Suche nach den besten Aktien der Welt gemacht — und sie gefunden.

Ein Ereignis trifft das nächste. Lockdowns lösten Lieferengpässe aus. Niedrige Zinsen und günstige Kredite hielten Firmen über Wasser. Die Inflation stieg ungebremst. Die Notenbanken bekämpfen diese nun mit höheren Zinsen — das könnte wiederum zu einer gewaltigen Rezession führen. Nicht zu vergessen: die Energiekrise, ausgelöst durch Russlands Ukraine-Krieg. Mit anderen Worten: Die Stimmung ist schlecht. So schlecht, dass viele Anleger das nun als Kontraindikatoren zum Kaufen sehen. „Jeder, der in Panik verfallen wollte, hat das bereits getan“, erklärte etwa Ed Yardeni, ehemaliger Chefstratege der Deutschen Bank, dem „Handelsblatt“. Heißt: Jetzt könnte der beste Zeitpunkt sein, um wieder zu investieren. Das bedeutet nicht, den Dip an jeder Ecke zu nutzen. Daher identifizierten wir anhand unterschiedlicher Kriterien die besten Aktien, auf die Sie jetzt setzen können. Die Devise: mit moderatem Risiko das Beste der Welt.

Alles Wichtige dazu lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Aktie wie elektrisiert

Die Aktie dieses Automobilzulieferers läuft gegen den Trend Richtung Allzeithoch. Das Thema E-Mobility verleiht dem Titel Fantasie (S.28)

Energieschub für Anleger

Starke Zahlen geben diesem Hersteller von Biokraftstoffen Rückenwind. Das sorgt auch beim Mutterkonzern für gute Laune. Wie es für die Firmen jeweils weitergeht (S.30)

Indien-Profiteur

Dieser Spezialist für Lade- und Batterietechnik ist operativ erfolgreich unterwegs, die Aktie notiert auf Rekordhoch. Fantasie bringt eine Kooperation in Indien. Die könnte den Titel zum Überflieger machen (S.32)

Windkraft fürs Depot

Klimaschutz und Unabhängigkeit von Energie sind zwei wichtige Gründe, warum der Windkraft starke Zeiten winken. Wir zeigen fünf Aktien, die davon besonders profitieren könnten (S.36)

Unterschätzter Gigant

Dieser Lebensmittelkonzern hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Die Aktie bringt nun vieles für eine Kehrtwende mit und könnte sich als genialer Depotkandidat für inflationäre Zeiten herausstellen (S.40)

Erfolg an der Börse? Setzen Sie auf das Original

Seit 1987 vermittelt BÖRSE ONLINE jede Woche unabhängige und profunde Informationen für eine erfolgreiche Investmentstrategie, bewertet Chancen sowie Risiken und stellt die besten Anlageideen vor.

Sichern Sie sich das Jubiläumsangebot und handeln auch Sie in jeder Börsenphase richtig. Zum 35-jährigen Jubiläum haben Sie die Möglichkeit 10 Ausgaben BÖRSE ONLINE mit einem Rabatt in Höhe von 35% zu lesen.

Jetzt einsteigen und sparen