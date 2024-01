Trotz vieler Krisen war 2023 ein gutes Jahr für die Aktienmärkte. Vor allem Tech-Werte sind außergewöhnlich stark gestiegen. BÖRSE ONLINE stellt aussichtsreiche Investments für 2024 vor



Ein Thema hat die Aktienmärkte 2023 elektrisiert: künstliche Intelligenz. Die US-Firma OpenAI hat das neue Zeitalter eingeleitet. Der Sprachrobotor ChatGPT führt nicht einfach nur Befehle aus, sondern sucht selbstständig nach Lösungen. Die Digitalisierung der Welt treibt die Kurse der Tech-Aktien auf Rekordhöhen. Der amerikanische Index Nasdaq 100 legte im vergangenen Jahr rund 53 Prozent zu.

Die KI-Euphorie überstrahlt viele ökonomische Probleme. Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Energiepreise nach oben gepeitscht und die Inflation angeheizt. Um die Welle zu brechen, haben Notenbanken die Zinsen drastisch angehoben. Das hat Konsequenzen. Vor allem zyklische Branchen leiden unter stark gestiegenen Kosten und sparsamer Kundschaft. Derweil erlebt ein alter Rivale der Aktie ein Comeback: Anleihen solider Staaten werfen inzwischen drei oder mehr Prozent Rendite ab und sind damit eine echte Alternative bei der Geldanlage.

Der Dezember könnte jedoch einen wichtigen Wendepunkt markiert haben. Die US-Notenbank stellte erstmals wieder Zinssenkungen in Aussicht. Einige Experten halten im neuen Jahr sogar sechs Zinsschritte nach unten für möglich, weil die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat. Die Rahmenbedingungen für die Unternehmen würden sich damit verbessern. „Vieles spricht dafür, dass die meisten Industrieländer im kommenden Jahr einen unteren konjunkturellen Wendepunkt durchschreiten werden“, prognostiziert etwa die Privatbank M. M. Warburg.

Der kräftige Anstieg des DAX zum Jahresende könnte bereits den neuen Trend anzeigen. Sobald sich die Wirtschaft spürbar erholt, würde es auch Unternehmen außerhalb des Tech-Sektors leichter fallen zu wachsen. Vor allem Aktien aus Europa und somit auch Deutschland sind relativ günstig zu haben und dadurch Comeback Kandidaten.

Schwer einzuschätzende Risikofaktoren auch für die Aktienmärkte bleiben die geopolitischen Krisen. Der Nahe Osten wird von Kriegen erschüttert. Chinas Großmachtambitionen werden zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Ein tiefer Einschnitt bleibt die Aggression Russlands. Das Leid der Menschen im Kriegsgebiet ist groß. Die NATO-Staaten unterstützen die Ukraine. Das strapaziert die Finanzen der westlichen Welt, die gleichzeitig hohe Investitionen in die eigene Infrastruktur und die Energiewende stemmen muss. Ein Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen könnte die westliche Allianz erschüttern.

Was heißt das für die Aktienmärkte im neuen Börsenjahr?

BÖRSE ONLINE stellt die aussichtsreichsten Aktien in den aus Sicht der Finanzmärkte wichtigsten Regionen der Welt vor, die Prognosen der Investmentprofis sowie das durchschnittliche Kursziel für den DAX laut Redaktionsumfrage.

Lesen Sie den ausführlichen Jahresausblick jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Vervielfachung möglich

Dieser Finanzdienstleister hat einen lukrativen Deal mit dem Vermögensverwalter Union Investment unter Dach und Fach gebracht und erwartet künftig starkes Wachstum. Die Aktie hat enormes Kurspotenzial (S.28)



Aktionär sucht Dividende

Dieser Medienkonzern hat sich kürzlich von seinen Sendern in den Niederlanden getrennt. Der hohe Verkaufspreis sichert die Ausschüttung und signalisiert eine deutliche Unterbewertung der Aktie (S.30)



Bis an die Grenzen und darüber hinaus

Auf 1,3 Billionen Dollar soll sich der Chipmarkt bis 2030 mehr als verdoppeln. Bei den kleinsten Strukturen werden dann physikalische Grenzen erreicht. Wie sie überwunden werden können, wie Anleger verdienen (S.32)



Abschiedsgrüße aus Moskau

Dieser Baukonzern hat wohl einen Weg gefunden, seinen ungeliebten Großaktionär Oleg Deripaska loszuwerden. Der Befreiungsschlag könnte den Aktienkurs stark beflügeln (S.38)



Ganz persönliche Tipps der Redaktion

Auch für 2024 stellen die Mitglieder der Redaktion von BÖRSE ONLINE wieder ihre ganz eigenen Anlagetipps vor (S.44)



BÖRSE ONLINE zum Aktions-Preis

Sichern Sie sich das Aktions-Abo von BÖRSE ONLINE und lesen Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.

Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin sind Sie bestens informiert:

Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Portraits und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern.

Worauf warten Sie noch?



Jetzt Aktions-Abo sichern