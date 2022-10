2022 ist bislang ein brutales Jahr für Aktionäre. Fünf Finanzprofis analysieren die Lage und die Aussichten – und sagen, wie Sie jetzt Geld verdienen

Während der Boomphasen ist es einfach, mit Aktien Geld zu verdienen. Die Börse aber ist keine Einbahnstraße. Immer wieder wird der langfristige Aufwärtstrend durch Rückschläge unterbrochen. In seinem bisher schlimmsten Jahr, das war 2002, verlor der DAX sogar 44 Prozent. Wer langfristig mit Aktien Geld verdienen will, muss auch diese Turbulenzen meistern. Selten war die ökonomische und politische Lage so komplex wie in diesen Monaten: Die Inflation ufert aus und zwingt die Notenbanken zu scharfen Zinsanhebungen, die die Wirtschaftskrise weiter verschärfen dürften. Der Krieg im Osten Europas verursacht nicht nur großes Leid in den Kampfgebieten, sondern treibt auch die Energiepreise nach oben.

Auch Börsianer sind verunsichert. Der DAX hat seit Jahresbeginn rund 20 Prozent an Wert verloren. Es gibt aber auch positive Signale: Zu Wochenbeginn konnte er sich deutlich erholen. In turbulenten Phasen ist es besonders wertvoll, auf den Rat der wirklichen Profis zu hören. Experten, die nicht nur das Handwerk der Börse beherrschen, sondern auch seit Jahrzehnten im Markt sind und ihre Strategien in den vielen kleinen und großen Krisen geschärft haben.

Die Redaktion hat fünf renommierte Börsenexperten befragt. Wie schätzen diese Profis die aktuelle Lage ein? Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, auf ein Comeback der Märkte zu setzen? Wo liegen aktuell die besten Chancen?

Was Jens Ehrhardt, Thomas Schüßler, Bernd Meyer, Michael Reuss und Peter E. Huber Anlegern jetzt raten

Weitere Themen im Heft:

Zündeln am Pulverfass

Diese krisengeschüttelte Schweizer Großbank wird zum Problemfall für die Finanzmärkte. Manche kochen in der explosiven Lage ihr eigenes Süppchen (S.20)

Die XXL-Epidemie

Immer mehr Menschen leiden unter Fettleibigkeit. Das belastet die betroffenen Personen gesundheitlich und die Volkswirtschaften materiell. Doch neue Wirkstoffe machen Hoffnung – auch für Anleger (S.22)

Probate Lückenfüller

Trotz aktuell hoher Kursschwankungen eignen sie sich weiterhin, um die gesetzliche Rente aufzubessern. Welche Investments sich bewährt haben und auch künftig Gewinne versprechen (S.24)

Mit Start-ups gegen Covid

Mit Innovationen kleiner Unternehmen soll an Corona erkrankten Menschen schon bald geholfen werden (S.28)

Exotische Renditejagd

Emerging-Markets-Bonds bringen mehr ein als Euro-Anleihen. Investoren sollten aber wissen, worauf zu achten ist (S.32)

