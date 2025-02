Aktien mit Dividenden-Ausschüttung locken als sicherer Anker und Lieferant für passives Einkommen. Auch Warren Buffett setzt darauf



Im DAX steht sie bereits vor der Tür: die Dividendensaison. Die Konzerne aus der ersten deutschen Börsenliga werden in diesem Jahr wieder einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an ihre Aktionäre verteilen.



Auch Starinvestor Warren Buffett erwartet in diesem Jahr Ausschüttungen in Milliardenhöhe: Viele der Value-Werte, die im Portfolio seines Investment-Vehikels Berkshire Hathaway liegen, schütten enorme Summen an das Orakel von Omaha aus. Allein von sieben Unternehmen kann Buffett in diesem Jahr mit etwa 4,5 Milliarden Dollar an Dividenden rechnen.



Durch die Strategie, fair oder günstig bewertete Aktien zu kaufen und lange zu halten, kommt Buffett in den Genuss von Kurssteigerungen und sammelt nebenbei fleißig Dividenden ein. Im Optimalfall erhöhen die Unternehmen ihre jährliche Ausschüttung auch noch. So lassen sich mit vermeintlich defensiven Werten beachtliche Renditen einfahren. Buffetts Langzeitfavorit Coca-Cola weist über die vergangenen drei Jahre eine Gesamtrendite von durchschnittlich acht Prozent per annum auf, liefert beständige Rendite ohne große Schwankungen. Bei anderen Dividendenwerten des Starinvestors war deutlich mehr drin: Finanzdienstleister Jefferies lieferte in den letzten drei Jahren 35 Prozent Gesamtrendite pro Jahr ab.



