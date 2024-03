Im Frühjahr startet die Dividendensaison in Deutschland in die heiße Phase. BÖRSE ONLINE analysiert die wichtigsten Trends und stellt16 Favoriten vor.



Die wahrscheinlich größte Dividendenkürzung der deutschen Geschichte: Die Reederei HapagLloyd stutzt ihre Ausschüttung um 9,5 Milliarden Euro. Traurig sein muss niemand. Die Zahlung des Vorjahres — etwas mehr als elf Milliarden — war eine extreme Ausnahme. Weil die Corona-Pandemie die Lieferketten zerrüttet hatte, schossen die Preise für Transportplatz auf Containerschiffen nach oben.

Jetzt hat sich die Marktlage und damit auch die Dividende der Hanseaten normalisiert.

Die Ausschüttung von Hapag-Lloyd schlägt Wellen: Im vergangenen Jahr verhalf der Konzern dem deutschen Aktienuniversum zu einer Rekorddividende von knapp 75 Milliarden Euro. 2024 dürften die mehr als 500 in der Datenbank der Redaktion erfassten deutschen Unternehmen auf 67,4 Milliarden kommen. Auch das wäre angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ein starkes Zeichen.

Breite Brust zeigen vor allem die Versicherer: Die Allianz erhöht die Dividende je Aktie um mehr als ein Fünftel und die Ausschüttungssumme um rund 800 Millionen Euro. Die Munich Re stockt um 29 Prozent und 450 Millionen auf. Unter verschärfter Beobachtung stehen die Autokonzerne: Trotz der Herausforderungen durch den technologischen Umbruch liefern sie weiterhin gute Geschäftszahlen. MercedesBenz und Volkswagen heben darum ihre Dividende leicht an, die Porsche AG will ihre Summe sogar mehr als verdoppeln.

Ein fast vergessenes Gefühl erleben Börsianer bei Beiersdorf: Der Kosmetikkonzern hebt seine Zahlung nach 16 Jahren mit konstanter Ausschüttung erstmals wieder an. Fuchs setzt seine Serie fort: Zum 22. Mal in Folge steigt die Dividende des Schmierstoffspezialisten — kein Unternehmen in Deutschland kann laut unserer Datenbank aktuell eine längere Serie vorweisen. Einen spektakulären Bonus gibt es derweil bei der DWS Group.



Hinter den eindrucksvollen Zahlen verbergen sich Problemfälle. Allein im DAX sind fünf Unternehmen in Sachen Dividende ein Totalausfall.



Weitere Themen im Heft:

Starker Gegenwind

Gestiegene Zinsen hohe Inflation, die Zurückhaltung der Konsumenten, Druck aus Fernost. Von allen Seiten bekommen Onlinehändler momentan Druck. Allerdings sind viele Kurse so tief gefallen, dass sich der Einstieg wieder lohnen kann (S.24)



Wette auf ein Ende der Krise

Europas größter Wohnungsvermieter muss hohe Wertverluste im Portfolio wegstecken und zahlt dennoch mehr Dividende. Anleger sollten bei Vonovia auch Deutsche Wohnen im Blick haben (S.28)



Aktie mit 60 Prozent Aufholpotenzial

Dieser Hersteller von Spezialschläuchen hat 2023 einen Rekordgewinn erlöst und rechnet auch im laufenden Jahr mit Wachstum. Die marktenge Aktie ist attraktiv bewertet und besitzt Aufholpotenzial (S.30)



Unbekannte KI-Schnäppchen

Während die Bewertungen für Nvidia und Co durch die Decke gehen, liegen viele Aktien aus der zweiten und dritten Reihe wie Blei im Markt – trotz KI-Fantasie. Fünf Beispiele (S.32)



Im digitalen Goldrausch

Bitcoin hat es durch die Genehmigung der Spot-ETFs in den Mainstream geschafft, doch nach wie vor gibt es Kritiker. Welchen Wert hat der Bitcoin, und wie hoch steigt der Preis? (S.42)



