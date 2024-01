Das vergangene Jahr endete an den Börsen mit einer fulminanten Rally. Es gibt gute Gründe, warum auch im neuen Jahr schöne Gewinne drin sind. Wir stellen die weltweit aussichtsreichsten ETF-Strategien für 2024 vor



Die Weltwirtschaft ist in den zurückliegenden fünf Jahren so langsam gewachsen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Weltbank findet das enttäuschend. Und auch die mittelfristigen Aussichten sind nach Prognose der Weltbank-Ökonomen eher mau. „Ohne gravierende Kurskorrektur werden die 2020er-Jahre in die Geschichte eingehen als Jahrzehnt der vergeudeten Möglichkeiten“, sagt dazu der Weltbank-Chefökonom Indermit Gill. Seiner Prognose zufolge geht es mit der Weltkonjunktur in diesem Jahr um 2,4 Prozent nach oben, nach 2,6 Prozent im vorigen Jahr. Es ist damit das dritte Jahr in Folge mit jeweils schwächerem Wachstum. Hauptgrund dafür seien hohe Zinsen, globale Krisen und vor allem geringere Investitionen — und insbesondere auch die schleppende Entwicklung in den Ländern der etablierten Welt: Denn in den Industrieländern beläuft sich das aktuelle Wachstum gerade mal auf 1,2 Prozent. Zum Vergleich: Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends lag die Wachstumsrate weltweit noch bei insgesamt mehr als drei Prozent.



Man sollte daher auch als Anleger genau hinsehen, wo und wie man sein Geld investiert. Denn dass man trotz mauem Wirtschaftswachstum mit gut ausgewählten ETFs prima Gewinne machen kann, hat auch schon das vergangene Jahr gezeigt. Wer mutig war, hatte vor allem an Blockchain-ETFs viel Freude, ebenso mit Themen wie Fintech oder Technologie insgesamt.

Und vermutlich sind das mehr Anleger, als man denken mag: Ein Jahr nach Beginn der Chat-GPT-Manie halten nach einer Umfrage der Investmentplattform eToro 67 Prozent der Privatanleger in Deutschland derzeit AI-bezogene Investments oder planen, dies in der Zukunft zu tun. Dabei ist das Interesse an KI unter den jüngeren Anlegern am größten: 46 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sind investiert. Und noch ein Ergebnis der Umfrage: Viele Anleger werden voraus sichtlich ihre Allokation in Technologie, Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen erhöhen.



Lesen Sie in der neuen Ausgabe der BÖRSE ONLINE, welche ETFs auch 2024 die Nase vorn haben sollten. Das Thema künstliche Intelligenz ist dabei erneut vertreten. Dazu kommen die Megatrends erneuerbare Energien und Biotechnologie sowie Verteidigung. Mit ETFs auf Finanzwerte wiederum sollte man von der möglichen Zinswende profitieren. Und abgerundet wird das Ganze schließlich mit den Themen USA, Nebenwerte sowie den „günstigsten Märkten der Welt“.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Diese Aktie lässt Anleger strahlen

Dieser Spezialist für Isotope und Verfahren für Bestrahlungstherapien zur Behandlung von Krebs profitiert vom wachsenden Interesse der Pharmariesen für die Verfahren. Für mehr finanziellen Spielraum wird die Wirkstoff- und Kliniksparte in diesem Jahr ausgegliedert (S.28)



Zurück zu Höchstkursen

Dieser Medizintechnikkonzern meldet Erfolge bei der Ausweitung seines Geschäfts in Nordamerika. Nicht nur Analysten raten dazu, die Aktie überzugewichten (S.30)



Nächster Halt: 40 Euro

Die Aktie dieses Telematikspezialisten ist im Aufwind. Anleger hoffen auf einen lukrativen Großauftrag, der in Kürze unterzeichnet werden soll. Auch das Management ist optimistisch und kauft seit Wochen Aktien (S.32)



Daten sind das neue Gold

Cloud-Angebote oder künstliche Intelligenz: Die Firmen geben immer mehr für ihre IT aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Spezialisierte Anbieter profitieren. Sechs Aktien mit hohem Potenzial (S.36)



Start in neue Kursdimensionen

Ausgerechnet auf der Topmesse für Konsumentenelektronik stellte dieser Konzern eine neue Technik für das industrielle Metaverse vor. Der Technologiesprung könnte ein neues Milliardenbusiness werden (S.40)

BÖRSE ONLINE zum Aktions-Preis

Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie?

In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle.

Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Zögern Sie nicht, bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktions-Preis von 9,90 Euro.

Zum Angebot