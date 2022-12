Fünf der renommiertesten Finanzexperten Deutschlands standen BÖRSE ONLINE Rede und Antwort. Was sie über das Börsenjahr 2023 denken, auf welche Themen und Produkte die Profis setzen und warum Gold noch immer glänzen kann.

Guter Rat ist teuer, oder? Nicht immer, zumindest für Sie als Leser von BÖRSE ONLINE. Denn wir haben bei fünf der renommiertesten Finanzexperten Deutschlands genau zugehört und wollten mehr wissen als nur eine grobe Richtung. Unsere Mission: Ihnen einen Anker für 2023 geben, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

Und das nicht nur wegen der großen Namen, sondern weil wir wirklich ins Detail gegangen sind und wissen wollten: Worauf setzen die Profis in der vielleicht schwierigsten und komplexesten Phase seit der Finanzkrise? Wo sind sie skeptisch? Wo sehen sie Chancen? Wo gehen die Meinungen vielleicht auch am weitesten auseinander? Keine leeren Worthülsen, sondern konkrete Antworten.

Das Ergebnis: der maximale Mehrwert für Sie! Insgesamt wurden nicht nur fünf Themenbereiche intensiv diskutiert, sondern auch mit konkreten Tipps der Experten komplettiert — so bleiben keine Fragen offen.

Die Themen für 2023

Nie waren die Marktausblicke in den USA negativer — nicht einmal zur Zeit der Finanzkrise. Ein beängstigender Fingerzeig oder vielleicht der perfekte Kontraindikator? Lesen Sie, wie die Experten hierzulande über das Börsenjahr 2023 denken. Ein Feuerwerk der Argumente und Sichtweisen und am Ende die klare Botschaft: Überraschungspotenzial gibt es in beide Richtungen. Doch wie nutzen Sie diese Chancen am besten? Frank Fischer, CEO der Shareholder Value Management AG, sieht vor allem Chancen in Deutschland. Welche deutschen Werte das genau sind und wie hoch seine aktuelle Cashquote ist, lesen Sie in der neuen BÖRSE ONLINE.

Der Spezialwerte-Experte schlechthin in Deutschland, Acatis-Gründer Hendrik Leber, hat ebenfalls konkrete Aktientipps im Gepäck. Besser gesagt: potenzielle Kursraketen. Sein Credo: Er will die Unternehmen haben, die die Zukunft gestalten. Welchen Unternehmen Leber diese Herkulesaufgabe zutraut und warum, steht im neuen Heft.

Nicht fehlen dürfen auch die Big Techs. Diese erlebten 2022 ein echtes Horrorjahr. Die Euphorie der vergangenen Jahre? Mit einem Schlag verflogen. Markieren die letzten Monate also eine endgültige Zeitenwende, oder geht es schon bald wieder so weiter wie früher — nach oben? Bert Flossbach, Gründer und Vorstand der Flossbach von Storch AG, hat die großen Tech-Werte des Silicon Valley genauer unter die Lupe genommen. Seine Prognose: In Zukunft wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Die sorglosen Zeiten, in denen der gesamte Sektor zu immer neuen Höhen galoppierte, sind vorbei. Außerdem macht der Experte auf ein Problem aufmerksam, das von den meisten Anlegern noch übersehen wird, aber schon bald im Tech-Sektor zu großen Problemen führen kann. In der neuen Ausgabe erfahren Sie, welche Tech-Werte Flossbach nach wie vor favorisiert, bei welchen er mittlerweile kritisch ist und was es mit „Stock Based Compensation“ auf sich hat.

Apropos Enttäuschung: Auch Gold konnte 2022 trotz eines eigentlich dankbaren Umfelds nicht überzeugen. Umso spannender, dass Edelmetallexperte Ronald-Peter Stöferle an seinem Langfrist-Kursziel von 4.800 US-Dollar weiter festhält. Im aktuellen Heft erklärt er, wieso.

Diese und viele weitere Themen in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Weitere Themen im Heft:

Frohes neues Jahr

Verliereraktien laufen in den ersten Wochen des neuen Jahres oft richtig gut. Acht Rohrkrepierer mit Potenzial (S.24)

Kursziel: 52-Wochen-Hoch

Auf dem Kapitalmarkttag hat dieser Hersteller von Verteidigungselektronik seine Pläne für die kommenden Jahre mit Zahlen unterfüttert. Die Vorgaben deuten darauf hin, dass die Aktie tief bewertet ist (S.28)

Chips

Aktien aus der Halbleiterbranche haben nach einem Kursrücksetzer wieder angezogen. Anleger sollten sich jetzt positionieren, um von dem Trend zu profitieren. In den kommenden Jahren sollte die Chipindustrie zu den Gewinnern zählen (S.32)

Luxus lohnt sich – für Anleger

Diese Modekette hebt die Preise und setzt verstärkt auf höherwertige Kollektionen. Damit lockt sie nicht nur Käufer aus dem Luxussegment, sondern punktet auch bei Anlegern (S.36)

Neues Jahr, neue Chance

Ausgewählte Konzerne aus dem Industriesektor bescheren Anlegern seit vielen Jahren Gewinne (S.44)

