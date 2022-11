Trotz heftigen Gegenwinds an den Märkten finden Anleger Renditemöglichkeiten. Die Redaktion hat ETFs und Fonds mit hoher Performance analysiert – und die besten ausgewählt.

Viele Anleger teilen die Einschätzung Moritz Krämers: Für den Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) war 2022 bislang ein „annus horribilis“ — ein schreckliches Jahr. Auch wenn sich die Märkte in den vergangenen Wochen wieder ein Stück weit erholt haben, weisen die etablierten Börsen und die Depots vieler Privatanleger immer noch ein deutliches Minus auf.

Die kräftige Korrektur — ausgelöst durch steigende Preise, Zinswende, Energiekrise, China-Lockdowns und Rezessionsgefahren — verunsichert. Laut dem Bundesverband Investment und Asset Management zogen Investoren und Sparer im dritten Quartal aus in Deutschland zugelassenen Fonds über zehn Milliarden Euro ab.

Teuerung lässt nach

Der Frust ist verständlich. Andererseits hellen sich die Perspektiven zumindest ab der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder auf. „In wenigen Monaten werden sich die Märkte in einer Erholung befinden“, prognostizierte Krämer im jüngst veröffentlichten Kapitalmarktbericht der LBBW. Am Ende des nächsten Jahres sieht der Experte den DAX bei 15.500 Punkten.

Auch Frank Engels, Vorstand bei Union Investment und verantwortlich für das Portfoliomanagement, ist der Meinung, dass sich das Umfeld für Risikoanlagen im kommenden Jahr nicht zuletzt infolge nachlassenden Teuerungsdrucks wieder bessert. Das sollte es den Notenbanken ermöglichen, die Zinsen weniger stark anzuheben als bislang befürchtet.

Sicherlich bedarf es guter Nerven, investiert zu bleiben beziehungsweise sich neu zu positionieren. Doch die Tatsache, dass sich trotz des heftigen Gegenwinds eine Reihe von Fonds und Exchange Traded Funds gut geschlagen hat, die aufgrund der Expertise der Manager und/oder der jeweiligen Anlagethemen weiterhin Potenzial bieten, erleichtert die Entscheidung.

Die besten Fonds und ETFs der Welt

€uro am Sonntag hat Investmentprodukte ermittelt, die innerhalb eines Jahres besser als der MSCI Welt oder der jeweilige Vergleichsindex abgeschnitten haben. Die Fonds oder ETFs haben wir in den Kategorien Dividende, Energie, Schwellenländer, Infrastruktur, Long/ Short, Umwelttechnologie, USA und Value ermittelt. Beispielsweise legte der Lyxor MSCI Indonesia in zwölf Monaten um 15 Prozent zu. Der MSCI Emerging Markets kann da nicht mithalten. Weiterhin hohe Rohstoffpreise, eine günstige Demografie und ein wieder anziehender Tourismus schaffen gute Rahmenbedingungen für zusätzliche Kursgewinne an der Börse in Jakarta.

Kräftig zugelegt auf Sicht von einem Jahr haben ebenso Energiewerte wie Exxon Mobil oder Chevron. Diese finden sich im Portfolio des BGF Global World Energy. Der Fonds erzielte 57 Prozent innerhalb eines Jahres. Selbst wenn der Ölpreis sinken sollte, sorgen milliardenschwere Aktienrückkäufe für anhaltende Kursfantasie.

In der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag stellen wir die von uns ausgewählten Fonds und Exchange Traded Funds näher vor.

