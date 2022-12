Was auch immer das neue Jahr bringen wird – es dürfte turbulent werden. €uro stellt die Weichen für finanziellen Erfolg: Der große Überblick rund um Ihr Geld.

Die Unwägbarkeiten der Zukunft sind den Investoren ein Graus. Am liebsten wäre es ihnen, sie wüssten heute schon, was morgen passiert, und könnten sich entsprechend positionieren. Nur, diese Glaskugel haben sie nicht. Und auch alle Experten dieser Welt haben sie nicht. So hat etwa vor einem Jahr kaum jemand vorausgesehen, dass Russland die Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg überziehen würde. Und es hat auch niemand vorhergesagt, dass in Deutschland die Angst vor einem Blackout umgehen könnte.

Dennoch ist es für Anleger wichtig, nicht ohne einen Plan in das Jahr 2023 zu gehen. Auch wenn die Zukunft nicht vorhersehbar ist, bedeutet das ja nicht, dass man gar nichts über sie sagen kann.

Die Volkswirte der Commerzbank blicken mit etwas Zuversicht auf das neue Jahr. „2023 könnte an den Finanzmärkten ein Jahr der Entspannung werden“, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er erwartet, dass sich die Energiepreise etwas beruhigen und so die hohen Inflationsraten des Jahres 2022 zurückgehen werden.

Sinkt die Inflation, hat das massive Auswirkungen. Denn dann stehen die Notenbanken nicht mehr so heftig wie bisher unter Druck, die Zinsen anzuheben, um damit der Inflation Einhalt zu gebieten. Steigende Zinsen gelten als die Therapie der Wahl gegen steigende Preise. Aber sie haben dabei auch schwere Nebenwirkungen: Sie belasten die Konjunktur. Denn höhere Zinsen machen Sparen attraktiver und das Aufnehmen von Krediten unattraktiver, was beides auf die Kaufneigung der Konsumenten drückt.

Für die Zinsen in der Eurozone sagt Krämer voraus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins von derzeit 1,50 Prozent auf drei Prozent im Frühjahr 2023 anheben wird, dann aber erst einmal abwartet. Und auch in den USA dürfte die Phase der schnellen und großen Zinsschritte erst einmal ihrem Ende zugehen. Fed-Chef Jerome Powell höchstpersönlich hat kürzlich angedeutet, dass die Fed ihr Zinstempo drosseln könnte. Damit dürfte wohl ein Schreckensszenario wie in der 1980er-Jahren erst einmal passé sein: In dieser Epoche hatte der damalige Fed-Chef Paul Volcker die Leitzinsen drastisch angehoben.

Ihr Geld 2023. €uro stellt nachfolgend alles Wichtige rund um das Thema Geld und Investieren im Jahr 2023 zusammen. Zuerst einmal diskutieren vier führende deutsche Fondsmanager ab Seite 34, wie sie das neue Jahr unter Investment-Gesichtspunkten sehen. Daran schließt sich ab Seite 44 an, mit welchen Aktienideen Anleger gut für das Jahr gerüstet sind. Etwa, wie man mit einem Zertifikat oder mit Aktien von einem steigenden CO2-Preis profitiert. Oder wie man mit einem ETF auf die US-Industrie zehn Prozent Rendite pro Jahr einfahren kann. Oder aber, welche Verlierer des Jahres 2022 nun ein großes Potenzial haben und Gewinne bis zu 50 Prozent mit ihnen möglich sind.

Aber für das Jahr 2023 gibt es auch attraktive Zinsideen. Bei Anleihen dürften die Kursverluste infolge steigender Zinsen ein Ende finden. Mit auf Dollar lautenden Anleihen sind nun auch langfristig Renditen von vier Prozent und mehr pro Jahr drin. Und das mit Bonds von bonitätsstarken Emittenten, bei denen das Ausfallrisiko sehr gering ist.

Weil es für 2023 aber auch viele Fragezeichen gibt, dürfte der Krisenklassiker Gold ein Thema sein. Ab Seite 56 zeigt €uro, wie man sich mit Gold für 2023 aufstellen kann. Daran schließt sich für sehr spekulative Anleger an, wie sie sich für ein Comeback der Kryptowährungen positionieren können. Die Branche hat 2022 massiv an Wert verloren, der Bitcoin etwa hat sich nahezu gedrittelt. Das bietet schnell Verdopplungschancen — sowohl bei Währungen wie Bitcoin und Ethereum als auch bei Aktien von Krypto-Unternehmen.

Und schließlich zeigt €uro ab Seite 60, was alles rund um das Thema private Finanzen wichtig wird: Was Immobilieneigentümer wissen müssen, steht dabei ebenso auf dem Programm wie, was sich bei staatlichen Leistungen tut und welche steuerlichen Änderungen im Jahr 2023 ein Thema werden.

Welche Geldideen es jetzt für 2023 gibt, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro.

