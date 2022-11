Das überraschende Tech-Comeback. Warum sich die Aussichten plötzlich wieder aufhellen und auf welche zehn Tech-Aktien Sie jetzt setzen können.

Sind Anleger nach der extrem verlustreichen Börsentalfahrt in diesem Jahr so ausgehungert nach guten Nachrichten, dass sie zu euphorisch reagieren? Oder ist es tatsächlich die ersehnte Trendwende?

Niedrige Inflationszahlen sorgen für Tech-Rally

Auf die vergangene Woche veröffentlichten US-Inflationszahlen — im Oktober betrug die Teuerung statt erwarteter 7,9 nur 7,7 Prozent — reagierten Investoren mit einer Party: Die Börsenkurse sprangen ruckartig an, vor allem die Wachstumswerte an der US-Technologiebörse Nasdaq gewannen an einem einzigen Tag über sieben Prozent. Viele Investoren sind nun überzeugt: Der Preisauftrieb in den USA hat seinen Höhepunkt überschritten. Im September hatte der Kaufkraftverlust noch 8,2 Prozent, im Juni 9,1 Prozent betragen. Am Dienstag lieferte der geringere Anstieg der Erzeugerpreise in den USA zusätzliche Impulse.

Ziel der Fed ist es, die Inflation auf zwei Prozent im Jahr zu begrenzen. Davon ist die US-Notenbank noch weit entfernt. Doch der Trend stimmt. Und auch die um schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Kerninflation — sie zeigt das wahre Ausmaß der Preisentwicklung — nimmt ab. Die Kennziffer fiel von 6,6 Prozent im September auf 6,3 Prozent. Das alles weckt die Hoffnung, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell den Fuß vom Gaspedal nimmt.

Tech-Aktien können profitieren

Von einer weniger aggressiven Notenbank-Politik profitieren Technologieunternehmen besonders stark. Hohe Zinsen wirken besonders negativ auf die Bewertungsmultiplikatoren von Firmen, deren Gewinne in der Zukunft liegen, was bei vielen Techs der Fall ist. Bei höheren Zinsen sind diese Gewinne weniger wert. Technologiefirmen sind zudem oft höher verschuldet. Geringere Zinsbelastungen schaffen die benötigten finanziellen Spielräume für Investitionen, Übernahmen sowie Aktienrückkäufe.

Das weckt neue Kursfantasien für die Branche. Zumal die Techs unter den Zinserhöhungen stark gelitten haben. Auf Sicht von einem Jahr verlor der Technologie-Index Nasdaq 29 Prozent und damit rund 15 Prozentpunkte mehr als der breite S&P 500. Derzeit notiert die Nasdaq rund 31 Prozentpunkte unter ihrem Allzeithoch von 16.212 Punkten. Die Bewertungen der Tech-Firmen sind entsprechend deutlich günstiger.

Welche jetzt zu den besten, genialsten und günstigsten Tech-Aktien gehören, das lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Wüste Geschäfte

Am Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Trotz vieler Proteste wird das Turnier ein Milliardengeschäft (S.22)

Der Preis der Freiheit

Das Drama um die Börse FTX stürzt den Markt der Cyberwährungen ins Chaos. Zum Problem wird das nicht zwangsläufig für alle (S.24)

Wo die Karten glühen

US-Verbraucher verzichten in der Krise keineswegs auf Konsum. Der starke Dollar beflügelt die Reiselust. Kreditkartenfirmen und Bezahldienstleister profitieren (S.26)

Erwartungen enttäuscht

In schwierigen Märkten können aktive Fonds passive Portfolios leichter schlagen. Heißt es häufig, stimmt 2022 aber leider nicht (S.32)

Die besten Schnäppchenhelfer

Wenn Onlinedienste Preise vergleichen, sparen Nutzer Geld. Unser Test zeigt: Wer gezielt verschiedene Suchmaschinen nutzt, spart extra (S.36)

Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis

Testen Sie jetzt €uro am Sonntag zum Vorteilspreis. Sie erhalten alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse pünktlich zum Wochenende. Mit dem €uro am Sonntag Kennenlern-Abo lesen Sie 12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt 53,88 Euro.

€uro am Sonntag zum Vorteilspreis