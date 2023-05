KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) revolutioniert gerade die ganze Welt – und schenkt einigen Branchen unglaubliches Potenzial. Mit diesen Aktien profitieren Sie maximal

Theorie und Praxis. Die Unternehmensberatung PwC prophezeite schon vor Jahren, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2030 dank KI um 15,7 Billionen Dollar steigen soll. Warum? Weil sie uns hilft, produktiver und effizienter zu werden. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und KI für diese Titelgeschichte genutzt. Sämtliche Bilder und Illustrationen entstammen der KI Midjourney. Und das Transkribieren des Interviews aus dem Englischen hat ChatGPT übernommen. Selbst beim Finden von Überschriften und einigen Texten hatte die KI ihre Finger im Spiel. Das Ergebnis: KI in Form von Midjourney und ChatGPT ist ein Handwerkstool. Sie ist kein zuverlässiges Wissenstool. Dennoch konnten wir mit ihrer Hilfe in weniger Zeit mehr schaffen und uns vor allem auf den eigentlich wichtigen Teil unserer Arbeit konzentrieren: die Analyse.

KI-Revolution in vollem Gange

2023 ist das Jahr der KI. KI ist faszinierend und schaudernd zugleich. Noch kurz bevor das Jahr begann, schlug das KI-Start up OpenAI mit dem Chatbot ChatGPT Wellen und hat die Fantasie für die futuristische Technologie jäh entflammt. Das beeindruckende Sprachtool führt uns vor Augen, wie weit wir beim Thema KI bereits sind — und was noch folgen wird.

Microsoft-Gründer Bill Gates bezeichnete es in einem Blogbeitrag als eine der revolutionärsten technologischen Entwicklungen seit mehreren Jahrzehnten. „Im Laufe meines Lebens habe ich zwei Demonstrationen von Technologie erlebt, die ich als revolutionär empfand“, so der 67-jährige. Das eine Mal sei 1980 gewesen, als er die erste grafische Benutzeroberfläche betrachtete — den Vorläufer aller darauf folgenden Betriebssysteme wie Windows. „Die zweite große Überraschung kam erst letztes Jahr“, schrieb er mit Bezug auf ChatGPT. „Die Entwicklung der KI ist so grundlegend wie die Erfindung des Mikroprozessors, des Personalcomputers, des Internets und des Mobiltelefons. Sie wird die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, lernen, reisen, sich medizinisch versorgen lassen und miteinander kommunizieren. Ganze Branchen werden sich darauf einstellen. Unternehmen werden sich dadurch auszeichnen, wie gut sie es nutzen.“ Die Zahl der Firmen, die an neuen KI-Anwendungen arbeiten und die Technologie verbessern, würde explosionsartig ansteigen.

