Im Urlaub Geld abheben, shoppen oder den Mietwagen zahlen – Kreditkarten machen im Ausland viele Dinge unkomplizierter und das Mitführen von Bargeld unnötig. Doch welcher Anbieter hat die besten Konditionen? Mit dem BÖRSE-ONLINE-Kreditkarten-Vergleich finden Sie die beste kostenlose Kreditkarte für Ihren Sommerurlaub in Deutschland, Europa und weltweit

Die Urlaubssaison steht an und viele deutsche Urlauber zieht es für den großen Sommerurlaub ins Ausland. Während der Planung kommen da so manche Fragen auf: Wie bezahlt man am besten den Mietwagen oder den ausgedehnten Shopping-Trip vor Ort und was kostet das Geldabheben am Automaten? Schnell wird klar: Eine Kreditkarte vereinfacht das Bezahlen und Geldabheben im Ausland erheblich. Doch bei den verschiedenen Kreditkarten-Anbietern gibt es große Unterschiede bei den Konditionen und teils auch versteckte Kosten. Damit Sie am Ende des Urlaubs keine böse Überraschung erwartet, lohnt sich der Vergleich.

Ein genauer Blick auf die Kostenstruktur der verschiedenen Kreditkarten-Anbieter ist ratsam, denn dort gibt es erhebliche Unterschiede. Einige Anbieter werben mit kostenlosen Kreditkarten, beziehen sich dabei aber nur auf die Basisgebühr. Kosten für das Geldabheben oder Zahlungen im Ausland können bei manchen Karten trotzdem noch entstehen. Deshalb sollten Sie immer die Gesamtkosten vergleichen. Für Reisen außerhalb der Eurozone ist es außerdem wichtig zu wissen, ob Fremdwährungsgebühren anfallen und wenn ja, wie hoch diese sind.

Mit dem Kreditkarten-Vergleich von BÖRSE ONLINE finden Sie die besten kostenlosen Kreditkarten. In den Filtereinstellungen können Sie auswählen, ob Sie mit der Kreditkarte deutschlandweit, europaweit oder weltweit kostenlos bezahlen und Bargeld abheben möchten, Sie können Ihre bevorzugte Zahlungsart, wie sofortiger Einzug vom Konto oder monatliche Rechnung festlegen und zwischen einer Kreditkarte mit oder ohne Girokonto wählen. In den Ergebnissen sehen Sie dann die Gesamtkosten der verschiedenen Anbieter und weitere Extras, die inklusive sind: Auslands-Krankenversicherung, Reise-Rücktrittsversicherung, Bonus-Punktesystem und vieles mehr.

Eine Kreditkarte vereinfacht vor allem im Ausland das Bezahlen vor Ort. Umso wichtiger ist es, die Konditionen der Anbieter zu vergleichen um unnötige Kosten zu vermeiden. BÖRSE ONLINE hat die 10 besten Karten im Test.

