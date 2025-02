Im Schatten des Tech-Booms haben sich viele Aktien mit anderen Schwerpunkten trotz Topqualität vergünstigt. Welche Aktien jetzt in den Depots der Börsenexperten der Wall-Street landen



Seit seinem zwölften Lebensjahr ist John W. Rogers Jr. Aktionär. Sein Vater schenkte ihm die ersten Papiere. Zu Weihnachten und zum Geburtstag gab es immer wieder ein paar dazu. 1983, im Alter von 24 Jahren, gründete Rogers seine eigene Vermögensverwaltung. Ariel Investments, so der Name, verwaltet heute knapp 14 Milliarden Dollar.



Rogers ist einer der Aktienprofis, die das US-Finanzmagazin Barron´s zum Start in das neue Jahr in New York zusammengeholt hat. Das Treffen hat Tradition und wird auch an der Wall Street mit großem Interesse verfolgt. Am Tisch saßen neben Rogers Größen wie Abb. Joseph Cohen, die als ehemalige Chefstrategin von Goldman Sachs zu den einflussreichsten Denkern der Finanzszene gehört. Oder auch Meryl Witmer, Partnerin bei Eagle Capital und langjähriges Mitglied im Aufsichtsgremium von Berkshire Hathaway.



Jeder aus der Gruppe verfolgt eine ganz eigene Strategie. Bei allen wird deutlich: Für einen erfolgreichen Investor geht es bei der Aktienauswahl nicht nur um die harten Fakten. Sondern auch darum, im hektischen Alltag der Finanzmärkte die langfristige Perspektive im Blick zu behalten.



Günstig und stabil

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hört und schaut sich regelmäßig in der Finanzwelt nach neuen Anlageideen um. Das heißt: Viele persönliche Gespräche, das Studium von Research-Berichten oder, wie in diesem Fall, einen langen Expertendialog auswerten.



Aus den Empfehlungen der Barron´s-Runde haben wir zehn besonders spannende Ideen herausgesucht. In der aktuellen Börsenphase, in der viele Indizes auf Höchststand sind, ging es vor allem um die Frage: Wo finde ich Top-Aktien, die besonders günstig sind. Darunter einen Onlinehändler, der zur asiatischen Amazon werden kann. Ein Nahrungsmittelhersteller, bei dem Value-Investoren auf den Geschmack kommen. Oder auch eine Tech-Firma, die vor dem nächsten Entwicklungssprung steht.



Welche zehn Unternehmen die Redaktion ausgewählt hat, die deutlich unter Höchstständen liegen, aber deren Wachstumsstory nicht gebrochen wurde, lesen Sie in der Expertenrunde unserer Titelstory in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Da nicht alle Experten Kursziele und Stopp nennen, sind die Angaben in den Aktienkästen von der Redaktion auf Sicht von zwölf Monaten.



