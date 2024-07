Diese ausgewählten Aktien von Unternehmen mit Substanz sichern gegen eine Baisse ab und bieten noch reichlich Potenzial

Wie definieren wir eigentlich Substanzwerte?“, fragten wir uns in der BÖRSE ONLINE-Themenkonferenz. „Sollen wir Number-Crunching über den Bloomberg-Terminal betreiben, um die wahren Value-Werte zu finden? Oder gibt es ganz unterschiedliche Arten von Substanz bei einem Unternehmen, die wir allein mit der Bilanzanalyse nicht finden?“

Wir haben uns für den letzteren Weg entschieden und uns auf die Suche gemacht. Klar müssen Margen, Buchwert und Gewinne stimmen, aber wir wollten noch etwas mehr. Wir wollten Aktien finden, die noch das gewisse Etwas aufweisen, das für Kursfantasie sorgt.

Zwei plus eins ist drei minus eins.



Zwölf Aktien, zwölf spannende Chancen und zwölf unterschiedliche Definitionen von Substanz aus so unterschiedlichen Branchen wie Chemie, Landwirtschaft, Automobil oder Luftfahrt, Luxus oder Rohstoffe, um nur einige zu nennen.



Übrigens: Natürlich sind Microsoft, Nestlé & Co auch Substanzwerte par excellence — aber da wären Sie selbst sicherlich auch draufgekommen.



Weitere Themen im Heft:

Großauftrag beflügelt

Dieser Energietechnikkonzern kann den Auftragsbestand weiter ausbauen. Mittelfristig soll auch die Windsparte zu den Gewinnen beitragen, der Sanierungsplan ist angelaufen (S.26)



Mit mehr Tempo zu höheren Kursen

Die Technologieschmiede dieses Unternehmens ist operativ gut unterwegs. Anfang 2025 startet die Produktion im neuen Mikrooptikwerk. Dadurch dürfte sich das Wachstum beschleunigen. Das sorgt für Fantasie (S.28)



Ungeahnte KI-Chancen

Einstige Fachverlage haben im Laufe der Zeit riesige Mengen an Daten gesammelt. Bereits bisher haben sie gut verdient. Mit künstlicher Intelligenz kommen neue Wachstumsfelder dazu (S.32)



Neuer Mann, neue Chancen

Großbritannien steht vor einem Regierungswechsel. Die Labour-Party ist Favorit. Für Unruhe an den Märkten sorgt das aber nicht. Ganz im Gegenteil. Mit einem politischen Neubeginn sollten UK-Aktien wieder stärker in den Fokus rücken (S.40)



Sichere ETFs

Drei ETFs, mit denen Anleger die optimale Balance aus stetigen Erträgen und geringen Kursschwankungen halten (S.46)

