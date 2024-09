Die US-Diagnostikfirma hat einen Test zur Früherkennung von Krebs in den klinischen Testphasen. Die Aktie handelt zum halben Cashwert – jetzt die Chance nutzen?

Ein entscheidender Schritt in der Bekämpfung von Krebs ist eine sehr frühe Diagnose der Erkrankung. Wer hier eine Lösung bietet, wird Milliarden verdienen. Relativ weit vorangeschritten ist dieses US-amerikanische Unternehmen. Die Aktien sind seit Kurzem wieder an der Börse notiert. Das Unternehmen handelt zum halben Bargeldbestand.



Die Firma stellt Testsysteme zur Erkennung von Krebs her. Dabei wird das Blut nach bestimmten DANN-Teilen von Zellen untersucht, die darauf hindeuten, dass eine Krebserkrankung vorliegen könnte. Weil diese Marker lange vor Symptomen auftreten, würden sich die Tests zur Früherkennung eignen. Der Markt für solche Früherkennungstests wird auf 50 Milliarden Dollar geschätzt. (…)



Die Studie, die die Leistungsfähigkeit bestätigen soll, läuft bis 2026. Klar ist: Der medizinische Bedarf ist hoch. Auch ohne Zulassung und Erstattung wurden schon 180.000 Tests verkauft. Kommt die Zulassung, würde das Geschäft über Nacht explodieren, die Aktie sich vervielfachen. Aber: Das Lotto-Ticket zum Vervielfacher würde wohl zu einer Niete, wenn die Tests keine guten Ergebnisse liefern. Welche Tücken das Firmenkonstrukt aufweist und um welche Marke es sich handelt, lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



