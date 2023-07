Künstliche Intelligenz wird nicht nur unser Privatleben, sondern die ganze Weltwirtschaft grundlegend verändern. Ein Blick in die Zukunft und auf mögliche Gewinner

ChatGPT für die Mail an den Geschäftskunden? Kennen wir. ChatGPT für die Hausarbeiten? Längst ein Reizthema beim Bildungsministerium. ChatGPT für Nachrichtenmeldungen? Auch schon lang Realität. Weit über 200 Millionen Menschen weltweit nutzen ChatGPT jeden Monat. Allesamt Dinge, die zwar beeindruckend sind, aber im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, nicht mehr als eine Randnotiz bleiben werden. Die ChatGPTisierung der gesamten Weltwirtschaft steht bevor.

Nicht nur unser Privatleben, sondern sämtliche Bereiche unseres Planeten werden durch die künstliche Intelligenz grundlegend verändert werden. Accenture beispielsweise schätzt, dass 40 Prozent aller Arbeitsstunden durch den Einsatz von KI ersetzt werden können. Bis zu 63 Prozent eines normalen Arbeitstages sollen damit obsolet werden. Die IT-Analysten von Gartner prognostizieren, dass 30 Prozent der neuen Medikamente und Materialien bis 2025 mithilfe von generativen KI-Techniken entdeckt und 30 Prozent des Marketings großer Unternehmen synthetisch generiert werden. Doch damit noch lange nicht genug: Bis 2027 sollen circa 15 Prozent aller neuen Apps komplett ohne menschliche Eingriffe programmiert werden.

Die KI-Gewinner

Genau diesem Thema sind die Experten der UBS nachgegangen und haben dafür diverse Szenarien in den unterschiedlichsten Branchen durchgespielt. Mit dabei: Über 180 Unternehmen, die nach Ansicht der Analysten von der KI signifikant betroffen sind und ausdrücklich nicht nur in der Tech-Branche zu Hause sind. Zur Einordnung: Allein seit Anfang des Jahres haben fast 500 Unternehmen in 27 Sektoren über 3.500 mal auf generative KI und/oder ChatGPT verwiesen.

Die Experten der UBS haben den Einfluss der KI dabei in drei Bereiche unterteilt: Kosteneinsparungen, Umsatzwachstumspotenzial und Wettbewerbsrisiko.

Lesen Sie, in welchen vier Branchen außerhalb des Silicon Valley der Einzug der KI große Potenziale freisetzen wird und welche Unternehmen davon besonders stark profitieren.

