Zehn Champions und zwölf Geheimfavoriten von Aktien, deren Konzerne 2025 ihre Gewinne am stärksten steigern müssten



Manchmal ist eine Konjunkturschwäche hartnäckiger als erwartet. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Prognosen bisweilen zurücknehmen müssen. Auch Analysten, die Schätzungen abgeben, wie viel Umsatz und Gewinn ein Unternehmen in Zukunft erwirtschaften wird, werden dann auf dem falschen Fuß erwischt.



So geschehen im Jahr 2023.

Im Gleichschritt mit den Konjunkturprognosen mussten die Gewinnschätzungen für viele Unternehmen nach unten korrigiert werden. Besonders betroffen waren zyklische Branchen. Für Covestro, das deutsche Großunternehmen, dem die Experten vor Jahresfrist den höchsten Gewinnsprung zugetraut hatten, bedeutet das: Statt des ursprünglich erwarteten Ergebnisses von 3,02 Euro je Aktie werden in diesem Jahr wohl nur magere 76 Cent herauskommen.



Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben:

Da viele Indikatoren darauf hindeuten, dass sich die konjunkturelle Lage 2025 bessern wird, dürfte der Spezialchemiekonzern im nächsten Jahr 2,48 Euro je Aktie verdienen — ein Gewinnsprung um 226 Prozent. Damit schafft es das DAX-Mitglied 2024 erneut in die Rangliste der Unternehmen, die den Gewinn im kommenden Jahr voraussichtlich am stärksten steigern werden, wenn auch nur auf Platz 3. Denn New Work und Siltronic stehen vor noch größeren Gewinnsprüngen.



Trotz der Zeitverzögerung ist der Covestro-Kurs in den vergangenen zwölf Monaten von 37 auf über 50 Euro gestiegen. Sicher hat dazu auch Übernahmefantasie beigetragen, doch das ist kein Zufall. Firmen, die das Potenzial haben, ihre Erträge zu vervielfachen, geraten fast zwangsläufig ins Visier von Aufläufern, wenn der Aktienkurs schwächelt.



Üblicherweise folgen die Kurse der Gewinnentwicklung

Folglich lohnt es sich, früh dran zu sein. Die Redaktion hat deshalb bereits jetzt die Analystenschätzungen für 2025 unter die Lupe genommen, auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls angepasst. Dabei haben wir zwölf etablierte Unternehmen identifiziert, die den Gewinn von 2024 auf 2025 um über 100 Prozent steigern können und daher hohes Kurspotenzial aufweisen.



Zudem haben wir zehn kleinere Firmen gefunden, die ebenfalls vor gewaltigen Gewinnsprüngen stehen sollten. Da sich nur wenige Analysten mit diesen Geheimfavoriten beschäftigen, sind die — teils auch von der Redaktion selbst vorgenommenen — Schätzungen allerdings mit noch größeren Unsicherheiten behaftet als bei größeren Konzernen.



Weitere Themen im Heft:

Comeback-Kandidat

Streiks kosten diese Airline viel Geld. Schon im Sommer dürfte es aufwärtsgehen. Warum die Aktie etwas Besonderes ist (S.26)



Wie geht es an der Börse weiter?

Rekorde über Rekorde. Das Börsenjahr verlief bislang ausgesprochen vielversprechend. Doch die Skepsis wächst, es werden sogar Vergleiche mit der Internetblase angestellt. Welche Fakten an den Märkten jetzt zählen. (S.32)



Neu entfesselt

Larry Culp hat Amerikas verblasste Ikone zum Leuchten gebracht. GE ist jetzt GE Aerospace, GE Energy und GE Healthcare, angriffslustige und dominierende Akteure in ihren Märkten. Wie das Meisterstück gelang und warum sich Investments in die Neulinge lohnen. (S.40)



Milliardencoup mit Folgen

Donald Trump ist dank Börsengang reicher als je zuvor. Seine Probleme ist er so zunächst los und kann den Fokus auf die Wahl richten – mit Truth Social als Joker (S.44)



Vor neuem Allzeithoch

Der Bitcoin ist wieder auf dem Weg zu einem Rekordkurs. Auch externe Faktoren sprechen für einen Anlauf auf die Marke von 100.000 Dollar (S.56)

