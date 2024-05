Dividenden sind wichtiger Bestandteil beim Vermögensaufbau. BÖRSE ONLINE erklärt, wie Anleger systematisch investieren und langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erzielen können



Für viele Börsianer ist es die schönste Jahreszeit — die Dividendensaison. Höhepunkt bei deutschen Unternehmen ist traditionell der Mai. DAX-Konzerne werden allein in diesem

Monat 28 Milliarden Euro ausschütten. Mehr als 5,5 Milliarden hat dabei die Finanzabteilung von Mercedes-Benz zurückgelegt, dem in diesem Jahr größten Dividendenzahler Deutschlands.



Trotz vieler Krisenherde wird 2024 zum Jahr der Dividendenrekorde. Die DAX-Mitglieder werden nach Hochrechnung der Redaktion insgesamt 54 Milliarden Euro verteilen. Weltweit rechnet die Vermögensverwaltung Janus Henderson mit 1,72 Billionen Dollar an Ausschüttungen.



Aktionäre sind Mitbesitzer eines Unternehmens und sollten darum am Jahresgewinn beteiligt werden. Das geschieht über die Dividende. Im Idealfall steigt die Ausschüttung jedes Jahr. Dadurch wird die Dividende zu einem zweiten Einkommen mit regelmäßigen Aufschlägen. Die Aussichten sind gegenwärtig besonders gut: „Wir trauen europäischen Unternehmen in den kommenden Jahren ein Dividendenwachstum von durchschnittlich sechs Prozent zu. Das wären rund anderthalb Prozentpunkte mehr als über die vergangenen beiden Jahrzehnte“, kalkuliert Oliver Schmidt, Investmentchef und Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung Metzler Asset Management.



Wer Geduld aufbringt, kann mit guten Aktien allein über die Ausschüttungen sogar den kompletten Kaufpreis refinanzieren. Beispiel Allianz: Vor zehn Jahren kostete das Papier 122 Euro. Seitdem hat der Versicherungskonzern insgesamt 85,45 Euro ausgeschüttet. Das sind bereits 70 Prozent des Kaufkurses. Allein für die kommenden beiden Jahre erwarten Analysten insgesamt rund 30 Euro zusätzlich. Damit wäre der Kaufpreis nahezu komplett abgedeckt. Bei dieser Hochrechnung sind die Steuerabzüge nicht berücksichtigt. Diese bremsen die Dividendenstory, ändern aber nicht die grundsätzliche Richtung.

Vor allem jene, die langfristig ein Vermögen aufbauen wollen, sollten Ausschüttungen neu investieren. Das hebelt auf lange Sicht auch den Dividendeneffekt.



Nochmal die Allianz als Beispiel: Über die vergangenen zehn Jahre hätte die Dividende ohne Steuerabzug neu angelegt für jede Aktie 0,61 zusätzliche Papiere gebracht. Dieser Anteil wäre beim aktuellen Kurs rund 160 Euro wert – und damit mehr als der Einstandswert vor zehn Jahren.



Strategisch investieren

Weil Dividenden ein wichtiger Teil der Geldanlage sind, stellt BÖRSE ONLINE regelmäßig Strategien vor, wie Anleger systematisch von Dividenden profitieren können. In unseren Gesprächen mit Investmentprofis stoßen wir auf verschiedene Interpretationen. Vor vier Wochen haben wir ein Modellportfolio aus vier Elementen und einer weltweiten Aktienauswahl präsentiert. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt ein auf europäische Titel spezialisierter Fonds vom Bankhaus Metzler. Der von Schmidt und seinem Kollegen Boris Anbinder gemanagte Metzler European Dividend Sustainability baut das Depot wie eine dreistufige Pyramide auf.



