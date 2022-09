Der deutsche Mittelstand gilt als der Motor der gesamten Wirtschaft, was die Manager der der Unternehmen betrifft, gilt also für alle. Die größten Sorgen der Unternehmenslenker gelten aktuell der Strom- und Gasversorgung, so eine Umfrage. Von Carl Batisweiler

71 Prozent der Unternehmen fürchten sich vor Engpässen und Ausfällen im Energiebereich, hat die Lieferketten spezialisierte Unternehmensberatung Kloepfel Consulting in einer anonymen Online-Umfrage unter 108 deutschen Manager des Mittelstands ermittelt.

Ebenfalls machen sich 71 Prozent große Sorgen wegen steigenden Kosten (z.B. Material, Lagerhaltung, Personal, Logistik).

Gestörte Lieferketten bereiten 57 Prozent starke Kopfschmerzen. Geopolitische Risiken machen jedem zweiten Befragten große Angst. Fehlende Fachkräfte sind für 43 Prozent der Manager ein großes Problem. Rohstoffknappheit ist für 36 Prozent ein sorgenvolles Thema.

Klimawandel, Nachfragerückgang und Cyberkriminalität bereiten jeweils 29 Prozent der Befragten große Sorgen.

Keiner der Befragten hat große Angst vor Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. 29 Prozent haben mäßige Angst vor Arbeitslosigkeit und 71 Prozent berührt das Thema gar nicht. 43 Prozent der Befragten machen sich nur mäßig Gedanken zum Thema Kurzarbeit. 57 Prozent sehen keine Kurzarbeit auf sich zukommen, so die Umfrage von Kloepfel Consulting.