Günstig kaufen, teuer verkaufen – bei keiner anderen Aktiengattung geht das derzeit so gut wie bei Small Caps.

Auf den ersten Blick hört sich das gut an: Stattliche 15 Prozent hat der S & P 500 Index seit Jahresbeginn zugelegt. Die Krux: Es waren im Wesentlichen nur 7 Aktien, die den Index nach oben gezogen haben. Wären die Aktien im S & P 500 Index nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet, sondern hätten alle das gleiche Gewicht, stünde beim Index unterm Strich nicht ein Plus von 15 Prozent, sondern ein Minus von einem Prozent. Eigentlich verrückt. Dabei ist es sogar wissenschaftlich erwiesen, dass kleine Aktien auf Dauer eine Überrendite gegenüber Aktien größerer Unternehmen erzielen. Für die Entdeckung dieser sogenannten Small-Cap-Prämie wurde den Ökonomen Eugene Fama und Kenneth French im Jahr 2013 sogar der Nobelpreis verliehen. Und in der Tat: Gemessen am globalen Aktienindex MSCI All Country World konnten Small Caps seit der Jahrtausendwende eine deutliche Überrendite von 68 Prozent gegenüber Large Caps erzielen. Jedoch kommen Small Caps regelmäßig im Vorfeld von Wirtschaftsabschwüngen besonders unter Druck. Sie reagieren sensibler auf steigende Zinsen und eine schwache Konjunktur.

BÖRSE ONLINE hat für Sie die aussichtsreichsten Small Caps aus Deutschland, Japan und auch Europa herausgepickt. Und als Special für die Jahresendrally: Aktien mit einem hohen Momentum und Turnaround-Potenzial, die besonders profitieren dürften. Denn die Nobelpreisträger haben bewiesen: Früher oder später wird die Unterbewertung der Small Caps wieder aufgeholt. Beim aktuellen Kursniveau bestehen bei dieser Aktiengattung die höchsten Chancen. Welche Small Caps das sind, lesen Sie in der Titelstory in der neuen Ausgabe der BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Doppelte Rendite

Trotz vieler Naturkatastrophen bleibt der Versicherer auf Rekordkurs. Die Aktie lockt mit Kurspotenzial und hoher Dividende (S.30)

„Nicht akzeptabel“

Der DAX-Konzern steht vor großen Veränderungen. Mehrere Führungsebenen werden gestrichen. Auch die Entscheidung über eine Aufspaltung rückt näher. Die Konsequenzen für die Aktie (S.32)

Was ist los mit dem Kurs?

BÖRSE ONLINE sprach mit TUI-Finanzvorstand Mathias Kiep über die aktuelle Entwicklung im operativen Geschäft, den spürbaren Aufschwung im Reisemarkt und darüber, warum die Aktie trotz der guten Aussichten nah am Rekordtief notiert (S.37)

Prognose bekräftigt

Der hohe Auftragsbestand des Rüstungskonzerns verwandelt sich in Gewinne. Mittelfristig hat die Aktie noch Potenzial (S.40)

Der Gaming-Knaller

Der Publisher kündigt den Trailer für den sechsten Teil der Videospielreihe „Grand Theft Auto“ an. Der Kurs explodiert (S.48)

Nur für kurze Zeit

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 19,80 Euro.

Jetzt einsteigen