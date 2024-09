Sie wollen ein zweites Einkommen vom Kapitalmarkt? Dann informieren Sie sich über die höchsten Dividenden der Welt!

Es ist gewiss nicht einfach, durch turbulente Zeiten an den Aktienmärkten zu navigieren, aber es ist zumindest lehrreich. Ein Crash kann manche Anleger dazu veranlassen, rasch zu verkaufen. Ein gutes Mittel dagegen: Denken in Einkommensströmen. „Anstatt auf den Gesamtwert des Portfolios zu schauen, richte deinen Fokus auf das Einkommen, das es generiert“, raten die US-Experten von Sure Dividend.

Anstatt zu denken: „Mein Portfolio ist 250.000 Euro wert“, könnte der Investor sich auf den Satz „Mein Portfolio bringt mir jährlich 10.000 Euro an Einkünften ein“ konzentrieren. Das entspräche vier Prozent Dividendenrendite. Wer in solchen Panikmomenten übertriebene Abschläge nutzen kann, indem er zu Unrecht verprügelte Unternehmen mit guten Ausschüttungen kauft, zieht sogar Profit aus solch drastischen Marktkorrekturen. Das geht am einfachsten, wenn der Anleger eine Watchlist mit Dividendenaktien hat, die er gern erwerben würde.

Das ist nur einer der Gründe, warum €uro in der Titelgeschichte Dividendenaktien vorstellt — und sich auf die Papiere konzentriert, die eine besondere Faszination auslösen: die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen der Welt.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Gefahren kontern

Eskalieren geopolitische Risiken, tauchen die Finanzmärkte ab. Die aktuellen Krisenherde bergen enorme Gefahren. Wie Anleger ihr Vermögen verteidigen (S.22)



Quo vadis, Börse?

Die Gemengelage an den globalen Börsen ist so komplex wie selten. Das sind aktuell die zehn wichtigsten Fragen – und die Antworten (S.46)



Zinshaus für alle

Deutschlands Großvermieter wie Vonovia, LEG und TAG sind Zinssenkungsgewinner par excellence. Ihre Aktien sind auch schon angesprungen. Wo Anleger jetzt noch gut verdienen (S.54)



Kurschance 50 Prozent

Anleger lieben Aktien in besonderen Konstellationen, die der Markt noch nicht richtig verstanden hat. Hier sind sechs Chancen auf 50 Prozent – und teils deutlich mehr (S.68)



Bausteine der Gesundheit

Tarife nach dem Lego-Prinzip, individuelle Höhe des Selbstbehalts: Ein Wechsel in die private Krankenversicherung sollte gut überlegt sein. Unser Test zeigt die besten (S.110)

