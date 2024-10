Der Hype um künstliche Intelligenz ebbt nicht ab. Um den Anschluss nicht zu verlieren, werden riesige Summen investiert. Wer heute schon die Nase vorn hat und wer die künftigen Gewinner sind



Wie aufgeladen der Markt für künstliche Intelligenz ist, zeigt die Bewertung von OpenAI: Offenbar will der ChatGPT-Erfinder frisches Geld einsammeln. Insgesamt sollen 6,5 Milliarden Dollar in die Kasse fließen. Lediglich ein sehr kleiner Anteil soll abgegeben werden. Großes Interesse an einer Beteiligung haben dem Vernehmen nach Apple und Nvidia.



Und auch Microsoft könnte noch einmal aufstocken, obwohl der Konzern schon knapp die Hälfte der Anteile besitzt. (...) Auch in China ist der Kampf um heiß begehrte KI-Start-ups längst ausgebrochen. Junge Drachen mischen dort den Markt auf.



Für Furore sorgt momentan MoonshotAI — der Name ist hier Programm. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung kommt die Firma auf eine Bewertung von 3,3 Milliarden US-Dollar. Der Gründer ist 31 Jahre alt, promovierter Computerwissenschaftler, und arbeitete bereits bei Google und Meta. Sein Unternehmen gründete er vor gerade einmal eineinhalb Jahren.



Die Szene dort ist riesig, Unternehmen wie Moonshot gibt es einige. Die astronomischen Bewertungen geben einen Hinweis darauf, welches Potenzial finanzstarke Investoren im Umfeld künstlicher Intelligenz sehen und wie wichtig es ist, hier bereits früh einen Fußabdruck zu hinterlassen beziehungsweise eine Beteiligung bei jungen Firmen zu ergattern, um den Anschluss nicht zu verpassen oder überholt zu werden. Je früher Investoren Geld reinschießen, desto höher ist zwar das Risiko, desto geringer ist jedoch auch der Preis.



Vor einem Jahr bezahlte Microsoft für seinen 49-Prozent- Anteil an OpenAI nicht einmal zehn Milliarden Dollar. Heute ist dieser ein Vielfaches wert. Mittlerweile sind die Schecks selbst für Beteiligungsgesellschaften teils zu groß. Paradoxerweise sind es nun die Techgiganten, die hier investieren. Früher waren sie es, die auf fremde Gelder angewiesen waren. Wie in den USA, wo heute Platzhirsche wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Co den Markt diktieren, sind es in China Konzerne wie Alibaba, Baidu, PDD oder Bytedance, die den Takt vorgeben.

