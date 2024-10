Raketenhafte Kurs-Chancen mit dieser Aktie eines Zulieferers für autonomes Fahren. Volvo und Tesla gehören schon zu den Großkunden.



Spätestens seit dem „We, Robot“-Event von Tesla, auf dem der amerikanische E-Autopionier seine Version eines Robotaxis präsentierte, ist das autonome Fahren wieder in aller Munde.

Während Elon Musk jedoch ausschließlich auf Kameras setzt, verwenden die Alphabet-Tochter Waymo und der chinesische Internetkonzern Baidu eine weitere Technik: Lidar-(Laser-) und Radarsensoren. Beide Unternehmen bieten bereits Robotaxi-Services an. Auch der schwedische Autohersteller Volvo, der zum chinesischen Geely-Konzern gehört, setzt neuerdings auf Lidarsensoren.



So verbauen die Schweden in dem vollelektrischen SUV EX90, der seit September ausgeliefert wird, erstmals serienmäßig Long-Range-Lidarsensoren. Zusammen mit Kameras, Radargeräten und Ultraschallsensoren erkennt das System andere Verkehrsteilnehmer in einer Entfernung von bis zu 250 Metern. So kann das Auto potenzielle Kollisionen erkennen und den Fahrer warnen. Falls es zu keiner Reaktion des Fahrers kommt, kann das System laut Hersteller etwa die Bremsen vorladen, um deren Leistung zu steigern, falls es doch zu einer Bremsung kommt, oder dabei helfen, auszuweichen.



Unser HotDeal der Woche gilt hier als eines der führenden Unternehmen für Lidarsensoren, und mit dem zunehmenden Fortschritt beim autonomen Fahren werden sie auch vermehrt in Fahrzeugen verbaut.



Zuletzt gelang dem Unternehmen eine erfolgreiche Umschichtung seiner Schulden. Eine Wandelschuldverschreibung, die 2026 fällig geworden wäre, wurde in eine im Jahr 2030 fällige vorrangig gesicherte Wandelschuldverschreibung umgewandelt.



Bemerkenswert ist auch, dass Tesla im ersten Quartal dieses Jahres wohl zu den größten Kunden gehörte und die Aufträge des E-Autobauers für zehn Prozent des Umsatzes standen. Wofür Tesla die Lidartechnologie einsetzt, ist bislang unklar. Sollte der E-Autobauer in großem Stil doch auf die Lidartechnologie aufspringen, wäre dies ein starker Hebel für die Aktie.



Aber auch ohne Tesla ist der Markt für Lidarsensoren ein Wachstumsmarkt und soll 2027 laut Schätzungen bereits rund sechs Milliarden Dollar betragen. Einsatzgebiete sind neben Fahrzeugen auch Drohnen sowie die Sicherheits- und die Robotikbranche.



Mit unserem HotDeal der Woche setzen Anleger auf einen etablierten Player mit hohen Kurschancen in einem rasant wachsenden Markt – welcher das ist, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.







Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Neuer Stoff für die Gerüchteküche

Dieser Kupferkonzern reduzierte jüngst seine Prognosen trotz guter Konjunktur für die Branche. Nun befeuert der Einstieg eines Großinvestors wieder Übernahmespekulationen (S.26)



Prognose erhöht, Aktienkurs läuft

Bei diesem Dienstleister für die Energiebranche läuft es mittlerweile hervorragend. Umsatz und Profitabilität klettern. Der Aktienkurs schnellt in die Höhe, ein Ende ist nicht in Sicht (S.28)



50 Prozent Kurschance

Diese Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt. Der Hersteller von Lautsprecherboxen für Kinder ist operativ auf Wachstumskurs (S.29)



Der richtige Moment zum Einsteigen

Nach der Pandemie stürzten die Kurse der Plattformfirmen ab. Die Zeit für ein Comeback ist jetzt reif! (S.34)



Eine elektrifizierende Aktie

In einer jahrelangen Schrumpfkur wurde dieser Konzern auf Profitabilität getrimmt. Das funktioniert. Jetzt geht der neue Chef wieder auf Einkaufstour (S.38)

Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE - seit 1987!

Profitieren auch Sie künftig davon! In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.



Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro.



Jetzt Aktions-Abo testen!