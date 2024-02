Die Superstars der Investmentbranche haben ihre Beteiligungen offengelegt. Der große Blick in ihre Depots



Warren Buffett verkauft Apple, Cathie Wood schmeißt Anteile von Tesla und Nvidia aus ihrem Portfolio, Michael Burry greift in China zu – die bekannten 13F-Filings der Starinvestoren zum abgelaufenen Quartal förderten mal wieder einige Überraschungen zutage.

Mit den Berichten müssen Großinvestoren ihre Beteiligungen gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Dies bietet auch für Privatanleger die Möglichkeit, die Aktivitäten der Profis zu verfolgen.

Wo steigen sie ein? Wo haben sie ihre Beteiligung weiter erhöht? Was fliegt raus aus den Depots?



Auch ihre Erwartungen für die kommenden Monate und darüber hinaus lassen sich so ein Stück weit nachvollziehen.

Weil sich die Strategien der Investoren teils stark unterscheiden, fallen auch ihre Aktivitäten ganz verschieden aus: Manche begnügen sich in den drei Monaten mit wenigen gezielten Neu- oder Nachkäufen, ein anderer baut fast sein gesamtes Portfolio neu auf. Der eine setzt auf das Comeback in China, der andere kauft bei Ölaktien nach, ein weiterer verstärkt seine Wette auf Nebenwerte.

Auch bei einzelnen Unternehmen gehen die Meinungen der Profis aus einander. Bei Techgrößen wie Alphabet oder Amazon finden sich Starinvestoren sowohl auf Käufer als auch auf Verkäuferseite. Die nächsten Monate werden zeigen, wer recht behalten hat.

