Am vergangenen Freitag wurden die begehrten Trophäen für die Oscars der Finanzbranche vergeben. Wer dieses Jahr zu den Gewinnern zählt.

Gutes Wirtschaften ist keine Glückssache, sondern eine Kunst“, die Preisträger der Goldenen Bullen 2025 haben das bewiesen. In 16 Kategorien vergab BÖRSE ONLINE zusammen mit den Schwestermagazinen €URO und €URO am Sonntag am vergangenen Freitag den „Oscar der Finanzbranche.“ Die Palette reichte von Anlageprodukten über Versicherungs- und Krankenkassenlösungen bishin zur Auszeichnung für den „Unternehmer und den Fondsmanager des Jahres“.

Es war ein Jahr voller Herausforderungen: Künstliche Intelligenz hat die Finanzwelt weiter revolutioniert, Inflation, Zinspolitik, Wahlen und Zölle die Märkte in Atem gehalten — und mittendrin die aktuellen Preisträger. Sie haben nicht nur gute Ideen, sondern den Mut und die Weitsicht, diese konsequent umzusetzen.

Bei der Verleihung stellte Frank Pöpsel, Geschäftsführender Chefredakteur, mehreren Experten auch die Frage nach den Auswirkungen des aktuellen Finanzpakets. Die einhellige Antwort: Noch wichtiger als Investitionen ist der Abbau der überbordenden Bürokratie. Er schloss die Veranstaltung im Münchner Hotel Le Méridien mit den Worten: „Unsere Wirtschaft braucht Vorbilder. Und diese Vorbilder sind Sie.“

Goldene Bullen 2025

Hier geht es zum Sonderheft "Euro Extra Goldene Bullen"

Die Sieger der Goldenen Bullen 2025

Dr. Ulrich Neugebauer / Deka Investment GmbH / Sieger Fondsgesellschaft des Jahres

Dr. Jan Ehrhardt / DJE Kapital AG / Sieger Fondsmanager des Jahres

Dominik Asam / SAP SE / Unternehmer des Jahres

Rainer Gebhardt / WWK Lebensversicherung a.G. / Sieger Vorsorgeprodukt des Jahres

Patrick Kesselhut / Société Générale S.A. / Sieger Zertifikatehaus des Jahres

Andreas Krüger (Jupiter AM) / Sebastian Rittershofer (EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH) / Sieger Finanzberater des Jahres / Marcus Rex (Jung, DMS & Cie.)