Welche Aktien taugen für den langfristigen Vermögensaufbau und glänzen über Jahre und Jahrzehnte mit konstanten Renditen? 15 Wohlstandsaktien aus den besten Branchen

Es muss nicht immer Hightech sein. Die „Magnificent Seven“, also Amazon, Nvidia und Co, brachten in den vergangenen Jahren zwar mehr Rendite als konservative Aktien aus traditionellen Branchen, doch die jüngste Korrektur an der US-Wachstumsbörse Nasdaq zeigt, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Die Bewertungen von stark wachsenden Unternehmen sind eben in der Regel sehr hoch. Entsprechend ungemütlich kann es werden, wenn die Stimmung dreht. Selbstverständlich gehören Tech-Aktien ins Depot, aber sie verlangen ihren Besitzern auch einiges ab: Immer am Ball zu bleiben, ist Pflicht.



Wer hingegen, wie in den Lehrbüchern von Börsenlegenden wie Peter Lynch oder André Kostolany beschrieben, in aller Ruhe ein Vermögen aufbauen will, sollte nicht nur auf die heißesten Aktien aus den heißesten Branchen setzen, sondern auch auf stetige Werte. Das sind meist Titel von Unternehmen, die weniger im Rampenlicht stehen, aber Umsatz und Gewinn kontinuierlich steigern. Etwas despektierlich werden sie im Börsianerjargon bisweilen als „Aktien für Faulpelze“ bezeichnet, andere Begriffe sind „consistent earners“ (beständige Verdiener) oder „compounder“, was wörtlich Verbinder bedeutet, am besten aber wohl mit Zinseszinsansammler zu übersetzen ist.



Eine Auswahl solcher Aktien stellen wir in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE vor. Dabei haben wir aus den wichtigsten europäischen und amerikanischen Indizes 15 Titel ausgesucht, die sich durch vergleichsweise günstige Bewertungen und ein langfristig ansprechendes Chartbild auszeichnen. Das wichtigste Auswahlkriterium für solche Kaufen-und-liegen-lassen-Aktien aber ist eine gesunde Bilanzstruktur. Daher haben wir darauf geachtet, dass die Unternehmen über mehr Eigen- als Fremdkapital verfügen, sprich: einen geringen Verschuldungsgrad aufweisen. Ein gewisses Maß an Wohlstand sollte eben in der Firma selbst vorhanden sein, nur so kann er durch Dividenden oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre weitergegeben werden.

Günstiger Einstiegskurs

Dieser Kosmetikkonzern glänzt mit innovativen Produkten und kauft eigene Aktien zurück. Warum das Unternehmen trotz Trump-Gefahr ein ausgezeichnetes Langfristinvestment ist (S.28)



Mit vollem Auftragsbuch nach oben

Gute Zahlen für 2024, vor allem aber der starke Auftragseingang im Schlussquartal könnten den Aktienkurs dieses Spezialisten für Brennstoffzellen schon bald wieder richtig anfeuern (S.30)



„Derzeit spricht viel für Aktien aus Europa“

Im Jahr 2025 könnten sich der deutsche sowie der europäische Aktienmarkt relativ besser entwickeln als der US-Aktienmarkt, betont DJE-Chef Jens Ehrhardt in seinem Gastbeitrag (S.38)



Nachhaltig und rentabel

Dieser aktive Mischfonds, der auf Qualität und Nachhaltigkeit fokussiert ist, glänzt mit einer beachtlichen Entwicklung (S.50)



Verdopplung möglich

Aktienrückkäufe und die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen stärken das Vertrauen der Aktionäre. Diese Aktie hat noch viel Aufholpotenzial, das ein Call hebelt (S.54)

