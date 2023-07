Gibt es trotz der Börsenrally 2023 immer noch Schnäppchen am Aktienmarkt? €uro am Sonntag hat gesucht und gleich 20 Werte gefunden

Was waren sich die Experten an der Wall Street zum Jahresbeginn sicher, dass das Börsenjahr 2023 schwierig werden würde. Die Jahresausblicke waren negativ wie selten. Heute, sieben Monate später, ist klar, dass so ziemlich genau das Gegenteil eingetreten ist, was viele befürchteten. Denn der Markt steigt. Der amerikanische Leitindex S & P 500 wuchs bislang um knapp 19 Prozent. Getragen wird diese Rally vom Comeback der Silicon-Valley-Giganten, die nach einem Horrorjahr 2022 durch den KI-Hype neues Leben eingehaucht bekommen haben.

Von einer Krise ist an den Aktienmärkten definitiv nichts mehr zu spüren. Und das, obwohl einige Brandherde noch gar nicht gelöscht sind. Für Anleger entpuppt sich der Status quo deshalb als äußerst komplex. Auf der einen Seite die KI-Rally, neue Höchstkurse. Auf der anderen Seite wieder absurd wirkende Bewertungen wie vor der Krise und Fragezeichen, die weiterhin bestehen bleiben. Böse Zungen behaupten bereits, dass die Zeit für die Schnäppchenjagd schon wieder vorbei sei. Dafür seien die Kurse schon wieder viel zu weit gestiegen. Ein Narrativ, welches angesichts der Kursentwicklungen von Nvidia, Meta und Co logisch erscheint. Doch stimmt das wirklich?

Die Schnäppchenformel

Euro am Sonntag hat die globalen Indizes ganz genau unter die Lupe genommen und nach strengen Kriterien gefiltert. Das Ergebnis: Trotz der bisherigen Börsenrally in diesem Jahr gibt es eine Vielzahl an Unternehmen, die historisch günstig bewertet sind. Konkret wurden über 6.000 Aktien anhand von drei Bewertungskriterien gefiltert: dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und dem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Dabei galt: Erst wenn die Aktie bei allen drei Kennzahlen unter ihrem Zehnjahresdurchschnitt liegt, kam diese in die engere Auswahl.

Dieser Prozess macht aus gleich zwei Gründen Sinn. Erstens ist ein Vergleich mit der eigenen Historie deutlich aussagekräftiger, da absolute Bewertungsvergleiche sämtliche Branchenunterschiede ausklammern. Zweitens sorgt der dreifache Filter für ein möglichst umfassendes Bild.

In einem letzten Schritt hat Euro am Sonntag die Aktien nochmals einem qualitativen Screening unterzogen. Schließlich gilt: Signifikante Unterbewertungen können auch ein Warnsignal sein. Das finale Ergebnis sind gleich zwei Listen mit jeweils zehn Topwerten. Einer klassischen Liste mit eher defensiven Value-Werten und einer offensiven Topliste mit Unternehmen, die Anleger normalerweise nicht in der Kategorie „Schnäppchen“ erwarten würden, die aber derzeit gemessen an ihrer eigenen Historie attraktive Einstiegschancen bieten. Kurzum: 20 Werte, die im ambivalenten Marktumfeld besonders spannend sind, weil sie hohe Qualität zum niedrigen Preis liefern.

