Starke Bilanzen, starke Dividenden und bis zu 150 Prozent Gewinn in fünf Jahren: Auf lange Sicht setzt sich Qualität durch. Die Redaktion hat zehn internationale Aktien mit überzeugenden Fundamentaldaten ermittelt

Eine aufwühlende Zeit: 1846 stehen die USA im Krieg mit Mexiko. Es geht um die Vormacht auf dem nordamerikanischen Kontinent. Im Osten des Landes, in New Jersey, kümmert sich derweil ein gewisser Austin Church um ein ganz alltägliches Problem: Mit seinem Schwager John Dwight experimentiert er in dessen Küche an der richtigen Mischung für Backpulver.

177 Jahre später — die USA sind zur größten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen — ist Dwight & Church ein Konzern mit mehr als fünf Milliarden Dollar Umsatz. Die Aktie ist allein über die vergangenen 15 Jahre im Schnitt um fast 18 Prozent im Jahr gestiegen, sechs Prozentpunkte stärker als der breite amerikanische Aktienmarkt. Und das mit völlig unspektakulären Produkten wie Backpulver und Waschmittel.

Die Erfolgsgeschichte von Dwight & Church zeigt: Einfache Geschäftsideen sind auf lange Sicht oft hervorragende Investments. Wer Grundbedürfnisse des Menschen bedient, kann über Generationen hinweg eine treue Kundschaft gewinnen. Das gilt nicht nur für Nahrungsmittel oder Körperpflegeprodukte. Versicherungskonzerne decken ebenso ein Grundbedürfnis ab wie Gesundheitskonzerne. Selbst in der Industrie gibt es Unternehmen, die wichtige Nischen besetzen. Die Wachstumsraten in diesen Branchen wirken oft unspektakulär: Gewinne nehmen im einstelligen Prozentbereich zu. Über viele Jahre hinweg ist das oft wertvoller als die explosive, aber auch unzuverlässige Dynamik etwa im Technologiebereich.

Die Redaktion hat die internationalen Börsen nach Unternehmen durchsucht, die Anlegern langfristiges Kurspotenzial, aber auch möglichst große Sicherheit bieten. Insgesamt haben wir die Daten von 1100 Unternehmen aus unserer Datenbank ausgewertet. Folgende Kriterien haben wir bei der Suche angelegt: Die Aktienkurse der Kandidaten sollten weniger stark schwanken als der jeweilige Index. Die Kennzahl dafür, das Beta über den Zeitraum eines Jahres, muss kleiner als eins sein.

